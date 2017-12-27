به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال فردا پنجشنبه و از ساعت ۱۶ به صورت همزمان در شهرهای مختلف برگزار می شود. تیم صدرنشین مس سونگون فردا با تیم مقاومت البرز بازی دارد. مس که در حال حاضر با ۵۶ امتیاز صدرنشین است، در صورت برد در این مسابقه و توقف گیتی پسند، می تواند در فاصله دو هفته مانده تا پایان مسابقات، قهرمانی خود را مسجل کند.

گیتی پسند اصفهان فردا در مشهد میهمان فرش آرا است. حسین شمس سرمربی گیتی پسند در روزهای گذشته از تماس سایر باشگاه ها با بازیکنانش صحبت و این موضوع را محکوم کرده است. شانس گیتی پسند در صورتی برای قهرمانی زنده می ماند که بتواند فرش آرا را شکست بدهد. تساوی یا باخت گیتی پسند برابر فرش آرا در صورت برد مس سونگون مقابل مقاومت البرز یعنی از دست رفتن قهرمانی برای نماینده اصفهان.

تاسیسات دریایی هم که شانس کمتری نسبت به دو تیم دیگر برای قهرمانی دارد، فردا در قم میهمان تیم آتلیه طهران است. توقف دو تیم دیگر بالای جدول یعنی مس و گیتی پسند و برد تاسیسات تنها حالتی است که می تواند دریایی‌ها را به سمت قهرمانی سوق بدهد.

برنامه هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

* مس سونگون - مقاومت البرز

* فرش آرا مشهد - گیتی پسند

* آتلیه قم - تاسیسات دریایی

* پارسیان - شهروند ساری

* مقاومت قرچک - آذرخش بندرعباس

* شهرداری ساوه - ارژن شیراز

* حفاری اهواز - هیات فوتبال قم

جدول رده بندی لیگ برتر به این ترتیب است:

۱- مس سونگون ۵۶ امتیاز

۲- گیتی پسند ۵۱ امتیاز

۳- تاسیسات دریایی ۵۰ امتیاز

۴- حفاری اهواز ۴۰ امتیاز

۵- آتلیه طهران قم ۳۴ امتیاز

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۱۲- ارژن شیراز ۲۱ امتیاز

۱۳- پارسیان ۱۹ امتیاز

۱۴- هیات فوتبال قم ۹ امتیاز (سقوط به لیگ دسته اول)