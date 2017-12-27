به گزارش خبرگزاری مهر، سایت گل در گزارشی در آستانه نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات زمستانی از تیم فوتبال منچستریونایتد نوشت: تیم انگلیسی درصدد تقویت ترکیبش است و گفته می‏‌شود تمرکزش را روی خرید پائولو دیبالا، مهاجم جوان و آرژانتینی یوونتوس گذاشته است.

منچستریونایتد هم مانند دیگر تیم‎های بزرگ به دنبال تقویت ترکیب برای بازگشت به دوران اوج است و این بار نوبت به دیبالایی رسیده که تیم‏های مطرح دیگری هم مشتری او هستند و از مدت‎ها پیش برای خریدش تلاش کردند.

روزنامه انگلیسی دیلی‌‏استار گزارش داده که ژوزه مورینیو معتقد است می‌‏تواند دیبالا و آلگری را برای این انتقال متقاعد کند. مخصوصا که سرمربی تورینی‎ها در چند بازی او را روی نیمکت نشانده و در ایتالیا این سوال مطرح شده که آیا او واقعا بازیکنی حرفه‏ای که برای بازی در یووه مناسب باشد است یا بهتر است به باشگاه دیگری برود.

از طرفی قطعی کردن این انتقال کار آسانی نیست چون دیبالا تا سال ۲۰۲۲ با یووه قرارداد دارد. نکته دیگر این است که یونایتد برای این انتقال رقبای بزرگی مانند رئال مادرید، بارسلونا و ... دارد و رقابت کردن با این تیم‎‏ها کار آسانی نخواهد بود.

در حال حاضر مورینیو تمرکزش را روی تیم خودش گذاشته است، اما به نظر به زودی باید منتظر خریدهای جدید او و تیمش باشیم.