به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب هیئت وزیران، سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار جدید سمنان تعیین شد.
وی پیش از این معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران بوده است.
محمدرضا خباز پیش از این استانداری سمنان را بر عهده داشت.
در جلسه امروز هیئت دولت، سیدشهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار جدید سمنان تعیین شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب هیئت وزیران، سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار جدید سمنان تعیین شد.
وی پیش از این معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران بوده است.
محمدرضا خباز پیش از این استانداری سمنان را بر عهده داشت.
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