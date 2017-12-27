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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

با موافقت هیئت وزیران؛

سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار جدید سمنان تعیین شد

سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار جدید سمنان تعیین شد

در جلسه امروز هیئت دولت، سیدشهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار جدید سمنان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب هیئت وزیران، سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار جدید سمنان تعیین شد.

وی پیش از این معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران بوده است.

محمدرضا خباز پیش از این استانداری سمنان را بر عهده داشت.

کد مطلب 4184291

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    نظرات

    • صابر IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام احسنت به دکتر روحانی با این حسن سلیقه در خصوص تعیین استاد بزرگوار جناب آقای دکتر چاوشی به عنوان استاندار جدید سمنان

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