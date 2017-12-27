به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب هیئت وزیران، سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار جدید سمنان تعیین شد.

وی پیش از این معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران بوده است.

محمدرضا خباز پیش از این استانداری سمنان را بر عهده داشت.