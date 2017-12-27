به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی عصر امروز (چهارشنبه 6 دی ماه) در دیدار با اعضای هیات امنای موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم گفت: باید موسسات آموزش عالی در راستای نیاز بازار کار توسعه پیدا کنند، جذب دانشجو در رشته هایی انجام شود که برای فارغ التحصیلان آن رشته شغل وجود داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید صرفاً به افراد مدرک تحصیلی دانشگاهی داد، بلکه باید در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به کیفیت آموزش توجه شود.

ضرورت سرمایه گذاری در بخش آموزش های فنی و حرفه ای

لاریجانی تصریح کرد: اگر فارغ التحصیلان دانشگاهی نتوانند بعد از فراغت از تحصیل در جامعه شغل داشته باشند، با سرخوردگی روبرو می شوند، بنابراین باید با برنامه ریزی و مدیریت تلاش شود تا براساس نیاز بازار کار آموزش های دانشگاهی انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور نیازمند تکنسین های حرفه ای است، گفت: باید به موضوع آموزش های فنی و حرفه ای توجه ویژه شود و در این راستا سرمایه گذاری نیز انجام گیرد.

گفتنی است در این نشست، حجت الاسلام بنایی رئیس موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم و حجت الاسلام پورمحمدی رئیس هیات موسس این موسسه آموزش عالی از عملکرد و برنامه های موسسه را به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند.