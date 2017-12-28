به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی پورحسین در همایش بررسی شخصیت و اندیشه‌های اخلاقی آیت الله هاشمی رفسنجانی که قبل از ظهر پنج‌شنبه در سالن همایش غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به اینکه شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی از دو جهت برای حوزویان اهمیت دارد، گفت: یکی از این جهت که ایشان روحانی موفق و خدمتگذار حوزه و روحانیت بودند و بهترین زمان تکوین خود را در محضر استادانی چون امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی و آیت الله بروجردی شکل دادند.

وی در ادامه افزود: دوم اینکه ایشان جزو کسانی بودند که نظام اسلامی را تشکیل دادند و به عنوان یکی از مسئولان ارشد نظام و مدیری موفق و نمونه در جهان نمود پیدا کردند.

دبیر همایش بررسی شخصیت و اندیشه اخلاقی آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به راه‌اندازی دفتر تدوین اندیشه‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی بیان کرد: این دفتر فارغ از مباحث سیاسی و وابستگی به نهادهای سیاسی و فرهنگی شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه معرفی هر چه بیشتر شخصیت آیت الله هاشمی از جمله برنامه‌های این دفتر است، عنوان کرد: اولویت برگزاری این همایش هم مسئله اخلاق بود زیرا نه تنها جامعه امروز به این مسئله نیاز دارد بلکه این مورد در شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی برجسته بود.

حجت الاسلام پورحسین تأکید کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی در هیچ زمانی حاضر نشد که از مدار اخلاق خارج شود و همه ناملایمتی‌ها را تحمل می‌کرد.