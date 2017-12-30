محمد فهمی قائم مقام معاون فنی صداوسیما درباره اقدامات این معاونت در آینده به خبرنگار مهر گفت: از جمله اقدامات ما در حوزه شبکه های تلویزیونی ارتقای کیفیت شبکه ها خواهد بود.

وی ادامه داد: ما امروز ناگزیر هستیم که این شبکه ها را ارتقا دهیم و تا جایی که اعتبارات موجود سازمان اجازه دهد به سمت ارتقای تجهیزات می رویم. تجهیزات جدیدی که در صنعت رسانه وجود دارد تماما با تکنولوژی های روز دنیا ایجاد شده است و علاوه بر اچ دی، فرمت اُلترا اچ دی را هم پشتیبانی می کند و ما به تدریج برای شبکه های ملی و حتی استانی زیرساخت های این تجهیزات را فراهم می کنیم.

فهمی درباره حوزه رادیو نیز عنوان کرد: در حوزه رادیو نیز استفاده از تکنولوژی های جدید، استفاده از اتوماسیون، به روز رسانی شبکه ها، بالا بردن کیفیت صدا و ... از اهداف معاونت صدا خواهد بود. انتقال و انتشار صدای با کیفیت، بهبود سیگنال رسانی زمینی و توسعه شبکه های ارتباطی نیز در دستور کار است تا بتوانیم با استفاده از استانداردهای جدید و به روز ظرفیت های خود را بهینه کنیم.

قائم مقام معاون فنی صداوسیما درباره بسته های شبکه ای صداوسیما و پوشش آنها بیان کرد: از اهداف ما این است که علاوه بر اینکه می خواهیم بسته های یک و ۲ تلویزیون را که حدود ۲۰ شبکه سیما روی آنها قرار دارند به پوشش ۹۹ درصدی در کشور برسانیم بسته سوم را هم که چند شبکه دیگر روی آن قرار دارد در سایر شهرستان ها توسعه دهیم.

وی اضافه کرد: قرار است این بسته سوم نیز علاوه بر مراکز استان ها در مراکز شهرستان ها هم توسعه پیدا کرده و با مهیا کردن زیرساخت ها پوشش مناسبی برای آن فراهم کنیم.

فهمی در پایان گفت: از دیگر اقدامات ما بحث هم فرکانس کردن فرستنده هایی است که رادیو ایران را پخش می کنند که تاکنون این پروژه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.