به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، به مناسبت ۹۵ ساله شدن اسطوره مارول، ابرقهرمانها برای وی آرزوی روزهای خوبتر کردند.
استن لی که همیشه در حال شوخی کردن است و به ویژه وقتی در برنامههای شبانه حاضر میشود حرف کم نمیآورد، روز پنجشنبه در نود و پنجمین سالگرد تولدش توضیح داد که چگونه در روزهای اولیه فعالیتهایش برای یک روزنامه کار میکرد و گزارشهایی درباره چهرههای مشهوری مینوشت که در سالهای نهایی کارشان بودند.
او با شرکت در برنامه شبانه کّنون اوبراین گفت: وقتی یک چهره مشهور میمیرد، حدود ۱۵ دقیقه بعد روزنامهها بیرون میآیند و حدود سه صفحه را به آنها اختصاص میدهند و شما تعجب میکنید که آنها چطور به این سرعت این همه مطلب تهیه کردهاند؟ آنها همه دارند از هم سبقت میگیرند.
استن لی که نویسنده، ویراستار و منتشرکننده کتابهای کمیک، بازیگر، تهیهکننده و مجری تلویزیونی است، سپس درباره شهرت خودش صحبت کرد و گفت: دوست دارم فکر کنم مطلب درگذشت من هم حاضر و آماده در یک فایلی جای دارد. او با خنده افزود: البته نمیخواهم به این زودیها شاهد انتشارش باشم، اما میدانم چطور آماده شده است.
لی همراه چند هنرمند دیگر از جمله جک کربی و استیو دیتکو، شخصیتهای کمیک زیادی از جمله مرد عنکبوتی، مرد آهنی، هالک، مردان ایکس و چهار شگفتانگیز را خلق کردهاست.
بازیگران متعددی که در نقش ابرقهرمانهای استن لی روی پرده بزرگ ظاهر شدهاند تولد او را به وی تبریک گفتند که کریس اوانز، دان چیدل و مارک روفالو از جمله آنها بودند. آنها در توییتر تولد پدرخوانده کتابهای کمیک را به وی تبریک گفتند و برایش آرزوی شادی کردند.
لی تقریبا در هر فیلم معروف مارول که ساخته شده نقشی اساسی داشته است. وی نقشی تعیین کننده در ساخت سریال تلویزیونی «هالک باورنکردنی» هم داشته است.
استن لی که تابستان امسال همسر ۹۳ سالهاش را پس از ۷۰ سال زندگی مشترک از دست داد. وی اوایل سال در مراسم اسکپو D۲۳ دیزنی به عنوان اسطوره دیزنی مورد تجلیل واقع شد.
نظر شما