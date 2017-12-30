الحویجه و مناطق اطراف آن در کنترل کامل نیروهای عراقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «العراقیه»، «فاضل عمران» فرمانده عملیات کرکوک برخی گزارش های منتشر شده در خصوص سیطره مجدد تروریست های داعش بر شهر الحویجه در استان کرکوک را تکذیب کرد.

عمران تأکید کرد که نیروهای ارتش عراق کنترل کامل شهر الحویجه و مناطق اطراف آن را در دست دارند. وی افزود که تروریست های داعش هر از گاهی در برخی محله های این شهر دست به عملیات های انفرادی می زنند که این اقدامات تأثیری بر روند کنترل شهر به وسیله نیروهای امنیتی ندارد.

این مقام ارشد نظامی عراق تأکید کرد که نیروهای مسلح عراقی به زودی عملیات های امنیتی متعددی در سراسر این مناطق برای پاکسازی آن از وجود تروریست هایی که در برخی محله ها پنهان شده اند، آغاز خواهد کرد.

شهر الحویجه که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ شاهد ناآرامی های متعدد بوده است در سال ۲۰۱۴ و همزمان با قدرت گرفتن تروریست های داعش، به اشغال عناصر گروهک تروریستی داعش درآمد و این گروهک حملات خود به دیگر مناطق عراقی از جمله کرکوک و استان صلاح الدین را از این شهر مدیریت می کرد تا اینکه در سپتامبر سال ۲۰۱۷ به دستور حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل قوای عراق عملیات آزادسازی این شهر اجرا شد.

با وجود پایان کار تروریست های داعش در سراسر عراق و پایان موجودیت سازمان یافته این گروهک تروریستی در این کشور، هنوز تعدادی از عناصر این گروهک تروریستی به صورت انفرادی در بخش هایی از عراق دست به عملیات تروریستی می زنند.