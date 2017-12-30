از کجا کارتریج بخریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این شرکت که در سال ۱۳۸۵ با هدفِ ایفای نقش مهمی در عرصه توزیع مواد مصرفی و قطعات یدکی ماشین‌های اداری مثل دستگاه کپی و پرینتر توسط چند تن از کارشناسان برجسته IT (فناوری اطلاعات) کشور، با پشتوانه چندین سال تجربه موفق تاسیس شد.

امروزه آوند پرینتر در بازار تامین مواد مصرفی و قطعات یدکی ماشین‌های اداری مثل کارتریج اگر نگوییم تنها بازیگر اصلی است، بدون تردید قطعاً یکی از بازیگران اصلی این عرصه است چرا که با وجود طیف گسترده خدمات پوشش داده شده و همچنین قیمت رقابتی هرگز این موارد، موجب افت کیفیت در محصولات عرضه شده توسط آوند پرینتر نشده است. بگونه ای که در طول بیش از ده سال فعالیت، همواره تلاش کرده است تا قیمت رقابتی، کیفیت مناسب و تنوع خدمات را به صورت توامان در محصولاتی که به مشتریان عرضه کرده، عجین کند.

از جمله کالاهایی که فروشگاه آوند پرینتر عرضه می‌کند: کارتریج، تونر شارژ، چیپست، دستگاه کپی، بارکد خوان، صندوق فروشگاهی، فیش پرینتر، لیبل پرینتر، کاغذ عکاسی، انواع لیبل و ریبون، پول شمار، پرینتر سوزنی، تانک جوهر، جوهر، موبایل پرینتر، ماشین حساب و… است.

قیمت کارتریج‌های عرضه شده در آوند پرینتر بسیار مناسب و عمدتاً حتی به مراتب از قیمت بازار پایین تر عرضه شده بعنوان مثال قیمت کارتریج سامسونگ عرضه شده در آوندپرینتر نسبت به قیمت محصول مشابه آن در بازار حداقل ۱۰ درصد پایین تر است و این موضوع به راحتی با یک سرچ ساده قابل اثبات است. مثلاً قیمت کارتریج canon است نسبت به قیمت مشابه بازار به طور متوسط حداقل ۱۵ درصد پایین تر است؛ که باز این مورد نیز به راحتی قابل اثبات است. همچنین قیمت کارتریج اچ پی نیز نسبت به بازار به مراتب کمتر است؛ بگونه ای که قیمت کارتریج hp جوهرافشان عرضه شده در آوندپرینتر نسبت به بازار حداقل ۵ درصد ارزانتر است.

فروشگاه آوند پرینتر علاوه بر فروشگاه اینترنتی دارای مکان و دفتر فیزیکی (واقع در شهر تهران، خیابان سمیه، بین ایرانشهر و شهید قرنی، پلاک ۱۹۹) است. که با ۴ خط تلفن (۰۲۱۸۸۸۴۷۴۹۲ و ۰۲۱۸۸۸۲۱۹۶۱ و ۰۲۱۸۸۸۳۱۹۷۴ و ۰۲۱۸۸۸۴۳۲۰۳) آماده پاسخگویی و پشتیبانی می باشد. این فروشگاه دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت معدن و تجارت بوده و در ستاد ساماندهی سایت های اینترنتی هم به ثبت رسیده است.

به گزارش ویرلن؛ وب سایت آوند پرینتر مجهز به گواهی SSL است که هر نوع تراکنش مالی را در فضای وب بیمه می کند و شما می‌توانید با خیال راحت و بدون نگرانی از فعالیت های فیشینگ به خرید اینترنتی از این فروشگاه اقدام نمایید. آوند پرینتر حضور فعالی در شبکه های اجتماعی مختلف داشته و از فالوور (دنبال کننده) های زیادی برخوردار است که غالبا از مشتریان ثابت این فروشگاه هستند به عنوان مثال صفحه رسمی آوند پرینتر در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارای بیش از ۵۰۰۰ فالوور است. سامانه پیامکی این فروشگاه با شماره پیامک : ۵۰۰۰۱۲۷۰۰۶۱۰۹ نیز در کنار سایر راه‌های ارتباطی آماده دریافت پیام مخاطبان است.

تنوع کارتریج پرینتر در مدل‌ها و برندهای مختلف امتیاز برجسته دیگری است که آوند پرینتر را از سایر رقبا متمایز می‌سازد. از جمله مطرح ترین کارتریج‌های عرضه شده در فروشگاه اینترنتی آوند پرینتر عبارتند از:

کارتریج پرینتر Brother

کارتریج پرینتر Canon

کارتریج پرینتر Fuji

کارتریج پرینتر Panasonic

کارتریج پرینتر Kyocera

کارتریج پرینتر Minolta

کارتریج پرینتر Konica

کارتریج پرینتر HP

کارتریج پرینتر Xerox

کارتریج پرینتر Ricoh

کارتریج پرینتر Samsung

کارتریج پرینتر Sharp

کارتریج پرینتر Toshiba

تنها از کارتریج لیزری hp شما می توانید ده ها مدل مختلف را در ویترین فروشگاه اینترنتی آوندپرینتر پیدا کنید، برای اینکه بدانید کارتریج چیست؟ و چه نوعی از آن مناسب شماست می توانید به بخش مقالات این سایت فروشگاهی که مرتباً به صورت روزانه با مقالات کاملا عالی و آموزنده بروز می‌شود، مراجعه کنید.

این بخش، مرجع آموزشی جامع و کاملی برای علاقمندان به مطالب و مقالات تخصصی در زمینه ماشین های اداری است. جلب اعتماد عمومی مصرف کنندگان موجب توسعه مشتریان شرکت به طیف وسیعی از خریداران شده است که عبارتند از:

دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی

شرکت های خصوصی

مصرف کنندگان شخصی