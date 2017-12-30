علیرغم وعده وزیر، ثبت سفارش خودرو همچنان متوقف است

فرهاد احتشام زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسات کمیسیون‌های صنایع و اصل نود مجلس شورای اسلامی با وزیر صنعت در خصوص بازگشایی سیستم ثبت سفارش برای واردات خودرو گفت: طبق وعده وزیر صنعت، مقرر شده بود تا پایان هفته گذشته، سیستم ثبت سفارش برای واردات خودرو باز شود، اما تا این لحظه هنوز خبری از ابلاغ مصوبه دولت نیست.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: وزیر صنعت در مجلس قول داده بود تا مشکل واردات خودرو را حل کرده و سیستم ثبت سفارش مجدد آغاز به کار کند، اما امروز که اولین روز از هفته جدید است، هنوز خبری از ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو نیست و مشخص هم نیست که چه منافعی پشت پرده قرار دارد که اجازه نمی دهد، کار ثبت سفارش، به روال قانونی ادامه یابد.

وی تصریح کرد: مجلس دوباره باید از دولت بخواهد که چرا در این رابطه خلف وعده کرده است چراکه هر روز تاخیر در بازگشایی سیستم ثبت سفارش واردات خودرو، ضرر مادی و معنوی بسیاری را متوجه مردم و فعالان بخش خصوصی می کند.