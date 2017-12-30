خدمات مرکز فوریت های پلیسی ارتقاء می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ، سردارحسین ساجدی نیا در بازدید از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ استان ضمن قدردانی از همسویی و تعامل خوب فرمانده انتظامی استان مازندران با رده های تخصصی ناجا به تشریح مزایای طرح تجمیع خطوط ۱۱۰ در کشور پرداخت و از جمله مزایای طرح تجمیع خطوط ۱۱۰ را ارتقاء خدمات رسانی پلیس به مردم برشمرد و تصریح کرد: اقدامات فنی صورت گرفته نقش موثری در افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس دارد.

معاون عملیات ناجا با بیان این که برای فرایند ۱۱۰ برنامه های خاصی پیش بینی شده است، اظهار داشت: در طرح تجمیع خطوط ۱۱۰ شاهد کاهش نیروی انسانی و افزایش کمی و کیفی ماموریت ها بوده ایم .

درادامه این نشست، سردار دولتخواه معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا، گفت: این پروژه(تجمیع خطوط) ضمن بهره وری سازمانی موجب صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح ساختار سازمانی خواهد شد .

وی افزود: تجمیع خطوط مرکز۱۱۰ علاوه بر به روزرسانی و تغییرات اساسی باعث هدایت ستادی و دقت در تصمیم گیری های فرماندهی شده است .

سردار دولتخواه با اشاره به اجرای این پروژه در ۱۰ استان کشور،خاطر نشان کرد: مدیریت کلان در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها از مهمترین اهداف اجرای این طرح بوده است .

معاون فاوای ناجا با اشاره به این که استان مازندران اولین استان کشور در راه اندازی سیستم مانیتورینگ بوده است، گفت: دوربین های نظارتی، ترافیکی و پلاک خوان به منظور پاسخگویی به مطالبات سازمانی در اختیار قرار گرفته است .

سردار میرفیضی، فرمانده انتظامی استان مازندران نیز در این نشست ضمن خیر مقدم و گرامی داشت حماسه نهم دی به تشریح اقدامات و فعالیت های مرکز تجمیع خطوط ۱۱۰ استان پرداخت .

فرمانده انتظامی استان مازندران مزایای طرح تجمیع خطوط ۱۱۰ را سرعت انتقال ماموریت ، اعمال فرماندهی از بالا به پایین، افزایش ضمانت اجرایی ماموریت ها، اشرافیت اطلاعاتی،استاندارد سازی رفتار ،کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان و چابک سازی سازمان برشمرد .

سردار میرفیضی از افزایش ۱۱۳ درصدی ماموریت های پلیسی ۱۱۰، افزایش تماس ها و کاهش نیروی انسانی در اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: پاسخگویی به خواسته های پلیسی مردم با پردازش و پرورش خبر و جلوگیری از سردرگمی مردم در تماس ها از مهمترین مزایای طرح تجمیع خطوط ۱۱۰ در استان بوده است .

وی از دیگر مزایای اجرای این طرح در حوزه پدافند غیر عامل را هدایت، کنترل و مدیریت بحران از طریق قرارگاه مستقر در فرماندهی و کنترل این مرکز عنوان کرد و گفت: تفکیک ماموریت های فوریتی و غیر فوریتی باید برای مردم فرهنگ سازی شده و اقدامات خاصی در این زمینه صورت گیرد .