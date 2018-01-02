به گزارش خبرگزاری مهر، سایت خبری لیتریچر هاب در سلسله گزارش‌هایی به مرور مهم‌ترین خبرهای دنیای کتاب و نشر در سال ۲۰۱۷ پرداخته است. بخش نخست این گزارش‌ها همزمان با آغاز سال نوی میلادی منتشر شد و امروز ۱۰ خبر بعدی مهم سال گذشته میلادی را فهرست میکنیم.

این خبرها عبارتند از:

۴۰. یک برنامه خاطره‌ساز کتابخوانی از دادگاه موفق بیرون آمد

لوار برتون مجری برنامه قدیمی «رنگین کمان کتابخوانی» که سال ها به معرفی کتاب در این برنامه می‌پرداخت، مدتی تلاش کرد تا این برنامه را با عنوانی جدید که در عین حال یادآور برنامه نوستالژیک قبلی باشد ارایه کند. اما این تلاش‌ها او را با شکایت‌های قانونی متعددی روبه رو کرد و در نهایت او در ماه آگوست موفق شد مجوز قانونی برای استفاده از این نام و شکل ارایه برنامه را کسب کند. او بلافاصله در پادکستی از همه تشکر کرد که نگذاشتند رویاهای کودکی مردم زیادی به دست فراموشی سپرده شود و اکنون برنامه کتابخوانی او می‌تواند با هر مقدار ارجاع به نام یا برنامه «رنگین کمان کتابخوانی» ارایه شود.

۳۹. تام هنکس کتابی درباره ماشین تحریر نوشت

تام هنکس نخستین تجربه نوشتن یک کتاب ادبی را با نوشتن یک مجموعه داستان کوتاه درباره ماشین تحریر شروع کرد.

۳۸. نقد کتابی که درباره خشونت‌های جنسی در کالج‌های آمریکا نوشت شده بود خبرساز شد

در حالی که اما سولکوویچ سال ۲۰۱۴ یک گزارش برای مجله نیویورک در این باره نوشته بود که با توجه جهانیان روبه رو شد، ونسا گریگوریادیس سپتامبر ۲۰۱۷ کتابی در همین زمینه نوشت. میشل گلدبرگ با نوشتن نقدی ادعا کرد این کتاب آنقدر اشتباه دارد که می‌تواند کتابی را که قبلا او نوشته تضعیف کند. در پاسخ نویسنده کتاب به منتقد، جریانی ایجاد شد که سروصدای زیادی به پا کرد و نشریاتی چون نیویورکر و تایمز نیز وارد میدان شدند و ماجرای خشونت‌ و تجاوز جنسی در کالج‌های آمریکا را دوباره سر زبان‌ها انداخت.

۳۷. نشریه «ونیتی فر» سردبیر جدیدی یافت

رادیکا جونیز به عنوان سردبیر جدید «ونیتی فر» انتخاب شد. وی که سال‌ها دبیر بخش کتاب نیویورک تایمز بود به عنوان سردبیر به ونیتی فر پیوست. جدای از این که درآمد او چقدر افزایش یافته، اما باید گفت صفحه کتاب نیویورک تایمز از اهمیت زیادی برخوردار است.

۳۶. مردم هنوز به انتشار کتاب علاقه دارند

هر چند انتشار کتاب ممکن است دردسر زیادی داشته باشد اما این روند هرگز متوقف نمی‌شود و ایجاد شاخه‌ها و انتشاراتی‌های جدید در سال ۲۰۱۷ نیز پررونق بود و شاهد جابه‌جایی‌هایی در این زمینه در این سال بودیم. از جمله دو تن از ویراستاران قدیمی، شعبه جدیدی در انتشارات رندوم هاوس ایجاد کردند و کریس جکسون نیز انتشارات «وان ورلد» را به راه انداخت. جیمی راب و دب فوتر نیز «گرند سنترال» را ترک کردند تا انتشارات جدید «سلادون» را به راه بیندازند و چندین جابه‌جایی مهم دیگر نیز منجر به ایجاد انتشاراتی‌های دیگری شد که باید منتظر نتیجه کارشان بود.

۳۵. اقتباس برادوی از «۱۹۸۴» جرج اورول همه را مریض کرد

شاید اظهار نظر دقیق درباره این که دموکراسی آمریکایی چقدر در حال غرق شدن است سخت باشد، اما این دلیل اصلی این که چرا مردم از اقتباس تئاتری از رمان «۱۹۸۴» جرج اورول رنج بردند نیست. گرافیکی شکنجه‌آور، نورهای در حال چرخش روی صحنه و صداهای آزار دهنده ... همه و همه این شب سرگرم کننده را شکل داد.

۳۴. یک نویسنده به دنبال مباحث نژادی توییتر را ترک کرد

تا نیسی پل کوتس نویسنده، روزنامه‌نگار و خالق کتاب کمیک آمریکایی، به دنبال بحث‌های نژادی که درگرفت، توییتر را ترک کرد. این عمل او با نظرهای متفاوتی روبه رو شد و برخی آن را تایید و برخی با این عمل مخالفت کردند. در هر حال او نوشت: صلح و آرامش برای همه‌تان. من رفتم. برای این حرف‌ها نیامده بودم.

۳۳. دان ویسلاو یک صفحه کامل علیه ترامپ منتشر کرد

دان ویسلاو نویسنده پرفروش «کارتل» و «نیرو» خشم خودش نسبت به دونالد ترامپ را با انتشار یک صفحه کامل آگهی علیه دونالد ترامپ در نیویورک تایمز خالی کرد. هر چند قیمتی که او برای این صفحه پرداخت روشن نیست، اما متن آگهی او شامل این موضوع بود که در حالی که ما آمریکایی‌ها داریم از تصادفات رانندگی و مصرف مواد مخدر می‌میریم رییس جمهور ما دنبال مسایل فانتزی مثل دیوار کشیدن در مرز است که می‌داند هیچ نقشی در کاهش انتقال مواد مخدر به خاک آمریکا ندارد. او یک کله تنبل دارد که خوب بلد است سیاست ببافد، اما سیاستی وحشتناک.

۳۲. یک نویسنده به سرقت ادبی متهم شد

مردی به نام چارلز گرین، چاد هارباخ را به سرقت ادبی از اثر منتشر نشده خودش به نام «نهمین باکی» متهم کرد و گفت رمان پرفروش «هنر فیلدینگ» هارباخ از اثر او نوشته شده و اقتباس از آن برای تولید یک فیلم نیز باید متوقف شود. فهرستی که از شباهت‌های این دو اثر وجود دارد مشابهت‌های عجیبی دارد، اما نحوه ارایه آنها توسط هارباخ خیلی متفاوت است.

۳۱. بیل کلینتون وارد دنیای رمان نویسی شد

بیل کلینتون اعلام کرد رمانی جنایی با همکاری جیمز پترسون می‌نویسد. اگر دونالد ترامپ می تواند رییس جمهور شود، بیل کلینتون هم می‌تواند نویسنده رمان جنایی شود. در ماه مه اعلام شد کلینتون رییس جمهوری پیشین آمریکا با همکاری جیمز پترسون نویسنده پرفروش رمانی می‌نویسند و ناشر قول داد این رمان حاوی جزییاتی باشد که فقط یک رییس جمهور بتواند از آنها خبر داشته باشد. پاییز ۲۰۱۷ نیز امتیاز ساخت سریالی از این رمان هنوز منتشر نشده با عنوان «پرزیدنت گم شده» به شبکه «شو تایم» فروخته شد.