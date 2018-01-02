نشست خبری سروری، عامری و شاکری در خبرگزاری مهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیران کل جمعیت های رهپویان، ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی دقایقی پیش در خبرگزاری مهر آغاز شد.
گفتنی است در این نشست سخنرانان پیرامون حوادث اخیر تحلیل کرده و به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد.
نشست خبری سروری، عامری و شاکری دبیران کل جمعیت های رهپویان، ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی دقایقی پیش در خبرگزاری مهر آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیران کل جمعیت های رهپویان، ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی دقایقی پیش در خبرگزاری مهر آغاز شد.
گفتنی است در این نشست سخنرانان پیرامون حوادث اخیر تحلیل کرده و به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد.
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