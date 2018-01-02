دقایقی پیش؛ نشست خبری سروری، عامری و شاکری در خبرگزاری مهر آغاز شد

نشست خبری سروری، عامری و شاکری دبیران کل جمعیت های رهپویان، ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی دقایقی پیش در خبرگزاری مهر آغاز شد.