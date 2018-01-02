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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

دقایقی پیش؛

نشست خبری سروری، عامری و شاکری در خبرگزاری مهر آغاز شد

نشست خبری سروری، عامری و شاکری در خبرگزاری مهر آغاز شد

نشست خبری سروری، عامری و شاکری دبیران کل جمعیت های رهپویان، ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی دقایقی پیش در خبرگزاری مهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیران کل جمعیت های رهپویان، ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی دقایقی پیش در خبرگزاری مهر آغاز شد.

گفتنی است در این نشست سخنرانان پیرامون حوادث اخیر تحلیل کرده و به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد.

کد مطلب 4189144

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