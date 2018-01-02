به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر امروز آبی پوشان از ساعت ۱۲ و با حضور سرمربی این تیم بعد از چند روز غیبت آغاز شد.

سرمربی استقلال پس از بازگشت به تمرین، مورد استقبال بازیکنان این تیم قرار گرفت و آنها ضمن خوشامدگویی به وی، فرا رسیدن سال نو مسیحی را به او و دستیارش تبریک گفتند.

قبل از شروع تمرین شفر دقایقی با بازیکنان صحبت کرد. آبی پوشان در ابتدای تمرین و در هوای سرد ورزشگاه صنایع دفاع بدن های خود را زیر نظر طاهری و ساناک گرم کرده سپس کار با توپ انجام دادند و در بخش بعدی تمرین به مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار برابر تراکتورسازی پرداختند.

بازیکنان استقلال در آیتم بعدی یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند که سرمربی استقلال مرتب بازی را قطع و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

در آیتم پایانی آبی پوشان به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پرداختند که شفر از بازیکنانش می خواست در زدن ضربات دقت بیشتری به خرج دهند.

تنها غایب تمرین امروز سرور جباروف بود که به دلیل تعطیلات کریسمس به کشور بازگشته و قرار است از روز پنجشنبه در تمرین آبی پوشان حاضر شود.

حسین حسینی که دچار آنفلوآنزا شده بود امروز در تمرینات عملکرد خوبی داشت و مورد تشویق سرمربی استقلال قرار گرفت.

سجاد شهباززاده که به دلیل مصدومیت مدت ها در تمرین به طور انفرادی کار می کرد امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد.

سرمربی استقلال دقایقی هم با نصرالله عبداللهی به طور اختصاصی صحبت کرد.

آبی پوشان فردا آخرین تمرین خود را انجام خواهند داد و روز پنجشنبه تهران را به مقصد تبریز برای دیدار برابر تراکتورسازی ترک خواهند کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه و از ساعت ۱۴.۳۰ از هفته هجدهم لیگ در ورزشگاه یادگار امام (ره) میهمان تراکتورسازی تبریز خواهد بود.