آیزنکوت: ایران به دنبال هلال شیعی در منطقه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «گادی آیزنکوت» (Gadi Eizenkot) رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در اظهاراتی مغرضانه بار دیگر ایران را به کمک به کسانی متهم کرد که وی آن ها را متحدین تهران در خاورمیانه نامید!

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای واهی مقامات این رژیم در تلاش ایران برای ایجاد «هلال شیعی» گفت: در این باره باید به میزان سرمایه گذاری ایران برای دست یابی به هژمون منطقه ای تهران نگاه کرد.

وی در ادامه بدون ارائه اسنادی از منبع سخنان اتهام آمیز خود علیه تهران ادعا کرد: در ماه های اخیر سرمایه گذاری در حوزه فلسطین و به ویژه نوار غزه برای حماس و جهاد اسلامی تا ۱۰۰ میلیون دلار با هدف اثرگذاری در این منطقه افزایش یافته است!