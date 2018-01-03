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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

رئال «کروس» را می‎دهد تا «نیمار» را بخرد

رئال «کروس» را می‎دهد تا «نیمار» را بخرد

مطبوعات اسپانیایی و انگلیسی خبر دادند رئال مادرید درصدد فروش هافبک آلمانی تیمش است تا پول لازم برای خرید نیمار از پاری‎سن ژرمن را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هواداری تیم فوتبال بارسلونا، اسپرت، مدعی شده رئال مادرید می‌‎خواهد تونی کروس را بفروشد تا پول لازم برای خرید نیمار را به دست آورد. این در حالی است که مطبوعات انگلیسی مانند دیلی اکسپرس خبر از علاقه منچستریونایتد برای خرید تونی کروس، هافبک آلمانی سفیدپوشان مادریدی دادند.

هدف رئال این است که هم مبلغی به دست آورد و هم مقداری از دستمزدی که سالانه پرداخت می‎کند کمتر کند تا بتواند برای خرید نیمار اقدام کند. پافشاری این تیم برای خرید نیمار هم به این دلیل است که می‎خواهد جایگزین کریس رونالدو را پیدا کند و نیمار را گزینه خوبی می‎‌داند.

به غیر از نیمار بازیکنان دیگری هم ممکن است در جهت راحت شدن جذب نیمار از تیم بروند که محتمل‏‌ترین گزینه گرت بیل است.

کد مطلب 4190135

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