به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع سوء تغذیه فرهنگی کودکان و پیامدهای آن با حضور آزاده بیات طراح و سازنده اسباب بازی و ارتباط تلفنی با پروانه سلحشوری نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای برنامه سلحشوری گفت: پرداختن به حوزه فرهنگ کودک و نوجوان برای ایجاد حساسیت و برانگیختن حس مسئولیت برای افرادی که در این حوزه فعالیت دارند بسیار مهم است. من به عنوان یک معلم می دانم که وسایل کمک آموزشی ، کتاب و موسیقی تا چه اندازه می تواند در شکل گیری شخصیت و هویت فرد موثر باشد. متاسفانه نادیده انگاشتن کودکان و نوجوانان از نهادهای عمومی و خانواده نشات می گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص نحوه تربیت کودکان گفت: این روزها شاهد هستیم که مادران برای فرزندان خود یک تبلت تهیه و او را با آن مشغول کرده اند و کودک را رها کرده اند درحالی که مادر باید در کنار کودک خود کتاب به دست بگیرد تا به فرزند خود کتابخوانی بیاموزد چراکه کتاب منبع تربیت انسان است.

وی افزود: متاسفانه گویی کودک در بخش سیاست گذاری های کلان فرهنگی جایی ندارد. حداقل ۶ بار در کمیسیون فرهنگی میزان فیلم های مناسب ساخته شده برای کودک و نوجوان را مورد پرسشگری قرار داده ایم تا مشخص شود چه میزان به این تفکر بها داده می شود. باید دغدغه کودکان را داشته باشیم زیرا آنها در آینده می خواهند کشور را اداره کنند. کودکانی که نه هویت دارند، نه احساس مسئولیت و نه تعهد اجتماعی چگونه این توانایی را دارند.

این نماینده مجلس در پایان گفت: در سال گذشته پیشنهاد دادیم درصدی از مالیات دریافت شده از محل واردات اسباب بازی برای حمایت از تولیدکننده داخلی اختصاص داده شود تا صرف رشد کودک شود اما این موضوع در تلفیق پذیرفته نشد.

در ادامه برنامه بیات از تولیدکنندگان اسباب بازی که طراح ندارند انتقاد کرد و گفت: تولیدکنندگان وجود طراح را ضروری نمی دانند. ما کشور صنعتی نیستیم و نمیتوانیم ادعا کنیم صنعت اسباب بازی داریم. بنابراین اگر بخواهیم اسباب بازی خوب و با کیفیت در دست کودکان ما باشد باید از خارج وارد کنیم.

این طراح و سازنده اسباب بازی ضمن تاکید بر ضرورت وجود خوراک فرهنگی مطلوب برای اسباب بازی، گفت: ما می توانیم فرهنگ غنی برای تصویرسازی و طراحی اسباب بازی داشته باشیم اما تولید آن را به چین بسپاریم.

بیات در پایان گفت: ادبیات داستانی غنی که در این کشور وجود دارد می تواند بستر تولید انیمیشن و اسباب بازی باشد.حداقل کاری که می توانیم انجام دهیم این است که با یک پیوست فرهنگی درست در واردات و سفارش تولید، خوراک فرهنگی برای کودکان ایجاد کنیم سپس به فکر بالابردن استاندارد تولید داخل باشیم.