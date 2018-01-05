به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، انتشارات هاچینسون اعلام کرد مجموعه داستان‌های کوتاه هلن دانمور را که مجموعه‌ای جذاب و تاثیرگذار است به زودی منتشر می‌کند.

این ناشر یک روز پس از آن که این نویسنده به عنوان برنده جایزه شعر کاستا انتخاب شد، این خبر را اعلام کرد.

این مجموعه با عنوان «دختر، توازن و داستان‌های دیگر» توسط خانواده دانمور و پس از درگذشت وی گردآوری شده است. او خود پیشنهاد کرده بود این کار انجام شود.

سلنا واکر ویراستار وی از این مجموعه به عنوان اثری فوق‌العاده که نشان دهنده سبک استادانه روایتی در قالب هنری و کوتاه است، یاد کرده است.

دانمور در ژوئن ۲۰۱۷ بر اثر بیماری سرطان و در حالی که ۶۴ ساله بود درگذشت. سه شنبه غروب وی به عنوان برنده جایزه کاستا در بخش شعر معرفی شد.

مجموعه داستان‌های کوتاه وی مجموعه‌ای از عشق خانوادگی، مادری و دوستی را تصویر کرده است.

این مجموعه نخستین مجموعه داستانی است که از دانمور در طول ۲۰ سال منتشر می‌شود و در آن طیف‌های متنوع گذشته و امروز مشاهده می‌شود.

پاتریک پسر دانمور نیز از نوشتن داستان کوتاه به عنوان عشق مادرش یاد کرد ، هر چند او در ۲۰ سال اخیر مجموعه داستان کوتاهی منتشر نکرده بود. وی افزود: هر یک از داستان‌های این مجموعه به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند.

هلن دانمور برای مجموعه شعری با عنوان «درون موج» در حالی به عنوان برنده جایزه کاستا در بخش شعر انتخاب شد، که چند ماه پیش از انتخاب برندگان این جایزه درگذشت.

در حالی که او این مجموعه شعری را در آخرین هفته‌های زندگی‌اش سرود، ممکن است برای همین کتاب به عنوان برنده جایزه کتاب سال کاستا نیز انتخاب شود و نامش را به عنوان دومین کتاب شعری که برنده جایزه سال کتاب کاستا می‌شود ثبت کند.

جوایز کتاب کاستا تنها به نویسندگانی از بریتانیا و ایرلند و در ۵ بخش رمان، رمان اول، زندگینامه، شعر و کتاب کودک اهدا می‌شود. از میان این برندگان در نهایت برنده جایزه ۳۰ هزار پوندی کتاب سال کاستا انتخاب می‌شود. در صورتی که دانمور از میان ۵ برنده نهایی به عنوان برنده کتاب سال کاستا انتخاب شود، دومین باری خواهد بود که در تاریخ ۴۶ساله اهدای این جوایز به یک نویسنده درگذشته تعلق می‌گیرد. تد هیوز نیز برای «نامه‌ها تولد» در سال ۲۹۹۸ در حالی برنده این جایزه شد که پیشتر درگذشته بود.

دانمور ۱۰ مجموعه شعر سروده و ۱۲ رمان در کارنامه‌اش دارد. در این کتاب شعری با عنوان «مرا با بازوانت نگه دار» جای دارد که تنها ۱۰ روز پیش از فوت وی سروده شده است. در این شعر او مرگ یک مادر را تصویر کرده است. هیات داوران این مجموعه شعر رایک دستاورد نهایی عالی خواندند.

پسر وی با بیان این که احساس می‌کرد مادرش برنده می شود گفت شعر در قلب آثار مادرش جای داشت.