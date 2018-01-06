امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این رقابت‌ها تیم‌های بجنورد و جاجرم نیز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

به گفته علوی زاده این مسابقات در سه رده سنی بزرگ‌سالان، جوانان و نوجوانان در ۶ وزن بزرگ‌سالان به‌صورت یک حذفی و شانس مجدد با حضور ۹۱ کشتی‌گیر در قالب ۶ تیم از شهرستان‌های بجنورد، اسفراین، شیروان، جاجرم، گرمه و فاروج در محل سالن ورزشی شهید مرادیان انجام گرفت.

وی اضافه کرد: در رده سنی بزرگ‌سالان در وزن ۶۰ کیلوگرم مهدی علمی از اسفراین، ۷۰ کیلوگرم علی عباسی از اسفراین،۸۰ کیلوگرم امین قلی زاده از اسفراین، ۹۰ کیلوگرم احسان قلی زاده از اسفراین، ۱۰۰ کیلوگرم مجتبی کلانتریان از اسفراین و ۱۰۰+ کیلوگرم حسن عباسپور از فاروج به مقام اول رسیدند.

وی افزود: همچنین در رده سنی جوانان نیز در وزن ۶۰ کیلوگرم مسعود داوودی از گرمه، ۷۰ کیلوگرم حسین حسینی از شیروان، ۸۰ کیلوگرم جلال خوش‌قامت از شیروان، ۹۰ کیلوگرم رسول طاهری از گرمه، ۱۰۰ کیلوگرم میلاد علیزاده از اسفراین و ۱۰۰+ کیلوگرم ابوالفضل سجادی از جاجرم مقام نخست را از آن خود کردند.

رئیس هیئت کشتی خراسان شمالی گفت: در رده سنی نوجوانان در وزن ۵۰ کیلوگرم جواد صدیق از شیروان، ۶۰ کیلوگرم محسن نیستانی از بجنورد، ۷۰ کیلوگرم علی داوودی از شیروان، ۸۰ کیلوگرم محسن قلی زاده از اسفراین و ۸۵+ کیلوگرم جواد رهبر از گرمه به‌عنوان نفرات اول هر وزن این دوره از مسابقات معرفی شدند.

علوی زاده بیان کرد: منتخبین این دوره از مسابقات به‌عنوان منتخبین خراسان شمالی به رقابت‌های کشوری که بزرگ‌سالان در مشهد مقدس و نوجوانان و جوانان در تهران برگزار می‌شود اعزام خواهند شد.