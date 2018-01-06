  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

برای دومین بار طی ۳ سال اخیر؛

«اچ پی» برای لپ تاپ های خود فراخوان صادر کرد

«اچ پی» برای لپ تاپ های خود فراخوان صادر کرد

یک تولید کننده لپ تاپ برای دومین بار طی ۳ سال گذشته فراخوانی برای دستگاه های خود صادر کرده است. باتری لپ تاپ های این شرکت با مشکل داغ شدن بیش از حد و انفجار دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، شرکت HP برای برخی از لپ تاپ ها و رایانه های موبایل خود را به دلیل خطر آتش سوزی فراخوان داده است.

 این شرکت برای دومین بار طی ۳ سال گذشته با مشکل داغ شدن بیش از حد دستگاه و خطر آتش سوزی روبرو شده است.

 مشکل داغ شدن بیش از حد باتری طیف وسیعی از دستگاه هایی را تحت تاثیر قرار می دهد که از دسامبر ۲۰۱۵ تا پایان ۲۰۱۷ میلادی در سراسر جهان فروخته شده اند.

این فراخوان پس از آن صادر شده که ۸ گزارش درباره داغ شدن بیش از حد باتری یا ذوب شدن به کمیسیون ایمنی مصرف کنندگان ایالات متحده آمریکا ارائه شده است.  یکی از موارد گزارش شده به انفجار باتری و سوختگی درجه یک در کاربر منجر شده بود. سه مورد دیگر نیز خساراتی تا ۴۵۰۰ دلار به وجود آورده بودند.

HP تاکنون جزییات فنی درباره این مشکل ارائه نکرده است. اما اعلام کرده تکنسین های کارآزموده ای فراهم می کند تا باتری را به طور رایگان در دستگاه های جایگزین کنند. زیرا آنها به طور یکپارچه در دستگاه قرار گرفته اند و کاربر نمی تواند خود به تنهایی اقدام به این کار کند.

کد مطلب 4192404
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها