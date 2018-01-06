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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۲۸

هفته بیستم سری آ؛

شکست عجیب رم برابر تیم ۱۰ نفره آتالانتا

شکست عجیب رم برابر تیم ۱۰ نفره آتالانتا

تیم فوتبال رم در دیدار برابر آتالانتا شکست خانگی را متحمل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رم و آتالانتا شنبه شب در چارچوب هفته بیستم رقابتهای سری آ در ورزشگاه المپیکو برابر یکدیگر به میدان رفتند که نتیجه آن ۲ بر یک به سود آتالانتا رقم خورد.

کرنلیوس (۱۴) و مارتن دی رون (۱۹) با گل های زودهنگام خود آتالانتا را از میزبان پیش انداختند. در دقیقه ۴۵ بازی داور مارتن دی رون را اخراج کرد تا آتالانتا ۱۰ نفره شود.

تیم رم نیمه دوم را با حملات فراوان آغاز کرد و در دقیقه ۵۶ یکی از گل ها را توسط ادین ژکو جبران کرد اما بعد از آن هر چه زد به در بسته خورد تا این بازی خانگی را به حریف واگذار کند.

تیم رم با این باخت در امتیاز ۳۹ باقی ماند.

کد مطلب 4192518

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