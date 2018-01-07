تنوع در صادرات کالاهای غیرنفتی موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه درنشستی سه ساعته با جمعی از صادرکنندگان عمده کالاهای غیرنفتی که مسئولان اقتصادی دولت نیز در آن حضور داشتند، اظهارداشت: تلاش صادرکنندگان غیرنفتی برای ایجاد تنوع و اعتماد به محصولات صادراتی ایران، اقدامی ضروری و ارزشمند و درخور تحسین است.

رییس جمهور با اشاره به خطرات صادرات تک محصولی برای اقتصاد کشور گفت: بی تردید ایجاد تنوع در محصولات غیرنفتی صادراتی، آسیب پذیری اقتصاد کشور را بیش از پیش کاهش می دهد.

روحانی دستیابی به بازارهای صادراتی و در عین حال حفظ این بازارها را موضوعی بسیار مهم در افزایش تولید و صادرات کشور و در نتیجه اشتغالزایی برشمرد و گفت: سرعت عمل در دستیابی به بازارهای صادرات و توجه دقیق به سلامت و کیفیت کالاهای تولیدی با هدف حفظ بازار صادراتی بسیار مهم است چرا که اگر این سرمایه اعتماد بازارهای صادراتی به یک برند و محصول تولیدی تضعیف شود، جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.

رییس جمهور تصریح کرد: در صادرات یک محصول آنچه بسیار مهم است توجه ویژه به خواست مصرف کننده و حفظ اعتماد او به کالاهای تولیدی است. اینکه کالایی با برند ایرانی مورد اعتماد جهانیان باشد ، افتخاری برای همه ما است و این خود می تواند تبلیغی ارزشمند برای کشور و به مفهوم تعهد به اخلاق و ایمان تولید کننده ما ‌می‌باشد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، جستجوی راههای صرفه جویی در منابع بویژه آب، کاهش هزینه ها و ایجاد اعتماد به سرمایه گذاری را امری مهم برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برشمرد.

رییس جمهور در این جلسه همچنین به وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «اقتصادی و دارایی» و رییس بانک مرکزی دستور داد تدابیری اتخاذ کنند تا با هدف کاهش هزینه ها ، صادرکنندگان محصولات تولیدی در بخش های دولتی و خصوصی بتوانند به طور مستقیم و بی واسطه تولیدات را به کشورهای هدف ، صادر و ارز مربوطه را دریافت کنند.

روحانی همچنین خواستار شناسایی و بررسی طرحهای اشتغال زای تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتبر غیرنفتی و ارایه سریع‌تر تسهیلات از منابع نظام بانکی و یا در صورت لزوم منابع ارزی صندوق توسعه ملی در این جهت شد.

در این جلسه صمیمی مدیران مهم‌ترین بنگاه‌های تولیدکننده کشور که در صادرات غیرنفتی نقش اساسی دارند، برخی از موانع پیش‌روی فعالیت‌های تولیدی و صادراتی خود را بیان کردند و رییس جمهور نیز دستورات لازم را صادر کرد.