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۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۳۳

با صدور پیامی؛

ولایتی انتصاب حاج علی اکبری به ریاست ائمه جمعه کشور را تبریک گفت

ولایتی انتصاب حاج علی اکبری به ریاست ائمه جمعه کشور را تبریک گفت

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با صدور پیامی، انتصاب حجت الاسلام حاج علی اکبری به سمت ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور را به وی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با صدور پیامی، انتصاب حجت الاسلام حاج علی اکبری به سمت ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور را به وی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است: 

«بسمه تعالی

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج علی اکبری 

سلام علیکم 

با عنایت به انتخاب شایسته جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، بدینوسیله این انتصاب را به جنابعالی که دارای تجربیات ارزنده و فراوان در زمینه های مختلف فرهنگی و دینی بوده اید تبریک عرض می نمایم و از خداوند متعال، توفیقات روزافزون در انجام این وظیفه سنگین و خطیر را مسئلت می نمایم.

فرصت را مغتنم شمرده از زحمات و نقش ارزنده حجت الاسلام و المسلمین تقوی که بیش از دو دهه در جهت تقویت و رشد فعالیت ها و مسئولیت های این نهاد مهم و ارزشی گام برداشته اند تقدیر می نمایم و امیدواریم در دوره جدید و با حضور جنابعالی نیز شاهد نقش آفرینی هر چه بهتر و بیشتر این مجموعه در ایفای نقش بسیار تاثیرگذار خود باشیم ان شاالله.

علی اکبر ولایتی»

کد مطلب 4193603

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