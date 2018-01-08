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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

شهردار کرمان:

دلایل کارشناسی پیش از قطع درختان برای مردم تبیین شود

دلایل کارشناسی پیش از قطع درختان برای مردم تبیین شود

کرمان - شهردار کرمان گفت: اگر جایی مشکلاتی وجود دارد و ناگزیر می‌شویم درختی را قطع کنیم، باید قبل از قطع درخت اطلاع‌رسانی شود تا مردم با شهرداری همراه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده در بازدید از سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان در جمع خبرنگاران تأکید کرد: نباید به فضای سبز در حد کشت و کشاورزی نگاه کنیم؛ بلکه باید به معماری منظر و استفاده از فضای سبز به‌عنوان جایگاهی که در معماری دارد نیز، توجه ویژه شود.

وی افزود: طرح‌های فضای سبز که عموماً در شهرداری اجرا می‌شود، نباید به سمت طرح‌های تیپ برود؛ بلکه باید نوآوری داشته باشد؛ ضمن اینکه کارهای علمی و تحقیقاتی هم که می‌شود، باید شدت بیشتری پیدا کند.

عالم‌زاده ادامه داد: مشارکت‌های مردم در حوزه‌ فضای سبز نیز باید تقویت شود تا مردم فضای سبز را از خود بدانند و در نگهداری و کاشت کمک کنند.

 شهردار کرمان تأکید کرد: هم‌چنین اگر جایی مشکلاتی وجود دارد و ناگزیر می‌شویم درختی را قطع کنیم، باید قبل از قطع درخت اطلاع‌رسانی شود تا مردم با شهرداری همراه باشند و این احساس به‌وجود نیاید که قطع درخت غیرکارشناسی بوده؛ اگرچه تاکنون هم این‌گونه نبوده، اما با اطلاع‌رسانی مناسب، می‌توانیم از مسائل اجتماعی که به‌وجود می‌آید، جلوگیری کنیم.

کد مطلب 4194192

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    نظرات

    • ب IT ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
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      پاسخ
      سلام. آقا کسی نیست به حال ورزش کرمان کاری بکنه؟ با این همه پول چرا اینقدر ورزش کرمان عقبه؟ نه فوتبال خوب، نه والیبال، نه بسکتبال، هندبال هم که ضعیف شده. متولی ورزش کرمان کیه؟ چرا مس با این همه پول باید این گونه باشد؟

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