دلایل کارشناسی پیش از قطع درختان برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده در بازدید از سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان در جمع خبرنگاران تأکید کرد: نباید به فضای سبز در حد کشت و کشاورزی نگاه کنیم؛ بلکه باید به معماری منظر و استفاده از فضای سبز به‌عنوان جایگاهی که در معماری دارد نیز، توجه ویژه شود.

وی افزود: طرح‌های فضای سبز که عموماً در شهرداری اجرا می‌شود، نباید به سمت طرح‌های تیپ برود؛ بلکه باید نوآوری داشته باشد؛ ضمن اینکه کارهای علمی و تحقیقاتی هم که می‌شود، باید شدت بیشتری پیدا کند.

عالم‌زاده ادامه داد: مشارکت‌های مردم در حوزه‌ فضای سبز نیز باید تقویت شود تا مردم فضای سبز را از خود بدانند و در نگهداری و کاشت کمک کنند.

شهردار کرمان تأکید کرد: هم‌چنین اگر جایی مشکلاتی وجود دارد و ناگزیر می‌شویم درختی را قطع کنیم، باید قبل از قطع درخت اطلاع‌رسانی شود تا مردم با شهرداری همراه باشند و این احساس به‌وجود نیاید که قطع درخت غیرکارشناسی بوده؛ اگرچه تاکنون هم این‌گونه نبوده، اما با اطلاع‌رسانی مناسب، می‌توانیم از مسائل اجتماعی که به‌وجود می‌آید، جلوگیری کنیم.