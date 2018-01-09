به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «راپورتچی» که به مرور وقایع تاریخ ایران و جهان به شیوه طنز اختصاص دارد روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه با ماجرای صدراعظم‌کُشی قجری با مخاطبان همراه می شود.

میرزا محمد تقی‌خان فراهانی مشهور به امیرکبیر یکی از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود. امیرکبیر پس از این که با دسیسه اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید.

این برنامه به تهیه کنندگی مهدی خانی‎پور، نویسندگی ریحانه یزدان‎دوست و با اجرای مهرناز فقیهی و علیرضا دیلمی روی آنتن می رود.

«راپورتچی» برنامه ای از گروه طنز و سرگرمی رادیو صبا هر روز ساعت ۱۲:۴۵ روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می‌شود.