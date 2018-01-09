بنیادی که «رهبر انقلاب» اولین بانی اش بود/ خانه ای برای معلم ثالث

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدباقر آیت میردامادی؛ فقیه و مجتهد مکتب اهل بیت(ع) در گفت و گویی با بیان اینکه میربرهان‌الدین محمدباقر استرآبادی مشهور به «علامه میرداماد»، معلم ثالث و متخلص به اشراق است که نسب ایشان به امام حسین(ع) می رسد، گفت: علامه لقب «داماد» را از پدرش وام گرفته بود زیرا پدر او، سیدمحمد داماداسترآبادی به سبب داشتن افتخار دامادی «محقق کرکی» فقیه بزرگ عهد شاه طهماسب صفوی ملقب به «داماد» گردید. بعدها این لقب به فرزندش محمد باقر نیز اطلاق شد.

نماینده آیت‌الله نوری همدانی افزود: مهمترین استادانِ علامه میرداماد که در رشد علمی ایشان تاثیر بسیاری گذاشتند عبارتند از؛ شیخ عزالدین حسین فرزند عبدالصمد عاملی، مرحوم عبادالعالی عاملی و امیر فخرالدین سماک استرآبادی.

معلمی در ردیف ارسطو و فارابی

مولف کتاب «فقیه آزاده، شرحی بر زندگی آیت‌الله سیدهاشم میردامادی» اضافه کرد: علامه میرداماد در زمینه علوم شرعی و فقهی، صاحب آثار بسیار با ارزش است و در مباحث مختلف فقه و اصول فقه صاحب نظر بودند و آرای مستقلی داشتند. آثار فراوان ایشان در زمینه فقه، تعلیقات او بر کتب چهارگانه روایی، تعلیقاتش بر کتب رجال، و تفاسیر مختلف او بر قرآن بخوبی نشان دهنده این بعد از شخصیت علمی اوست. لیکن آنچه در شخصیت علمی ایشان، غلبه تام دارد تبحر علامه میرداماد در حکمت و فلسفه است به طوری که برخی ایشان را «ثالث المعلمین» خوانده اند، از جمله حکیم ملاهادی سبزواری در«شرح منظومه» ایشان را پس از فارابی، بوعلی سینا، «معلم ثالث» خوانده است.

آیت‌الله آیت میردامادی با بیان اینکه شخصیت برجسته علامه میرداماد موجب شد اقدام به تشکیل بنیاد علامه میرداماد کنیم، گفت: در سال ۱۳۶۳ مجلس ترحیمی در مسجد محمدی (واقع در تهران، خیابان امام خمینی، نزدیک به مجتمع اتکا) به مناسبت درگذشت «حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد خامنه ای»، پدر بزرگوار مقام معظم رهبری برگزار کردم که همین جلسه موجب شد حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه ای، مبلغ اولیه برای راه اندازی بنیاد علامه میرداماد را تقبل کردند و تاکنون در چند مرحله و در مجموع، حدود ۱۰۰ میلیون تومان بدین منظور پرداختند. در واقع، رهبر معظم انقلاب به دلیل آنکه از طرف مادری «مرحومه خدیجه میردامادی) اصالت اصفهانی و خمینی شهری دارند و نسبشان به علامه میرداماد می رسد، بخشی از هزینه های اولیه ساخت و گسترش بنیاد بنیاد علامه میرداماد را تقبل کردند.

بنیاد علامه میرداماد، کتابخانه و صندوق قرض الحسنه دارد

این فقیه مکتب اهل بیت علیهم السلام خاطرنشان کرد: این بنیاد، اکنون در سه طبقه و با کمک خیرین و همت بنده، ساخته شده است و مجهز به بخش هایی مانند کتابخانه، صندوق قرض الحسنه علی ابن الحسین(ع)، انتشارات، واحد پژوهش و آموزش و ... است.

این استاد اخلاق حوزه علمیه اظهار داشت: بنیاد علامه میرداماد به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی، علمی، اجتماعی و خدماتی خود، کمیته های اجتماعی، فرهنگی و پژوهشی تشکیل داده که «موسسه مطالعات و حفظ آثار علامه میرداماد» از جمله دستاوردهای ما است.

نماینده آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه سیدمحمد حسن میردامادی، مدیر روابط عمومی بنیاد است و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این بنیاد می توانند با شماره های ۰۹۱۳۲۱۷۵۳۶۴، ۳۳۵۴۲۵۳۳-۰۲۱ و ۳۳۷۰۵۱۷۲-۰۲۱ تماس بگیرند، گفت: مقدمات همایش بزرگداشت علامه میرداماد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر علی اکبر ولایتی (وزیر امورخاجه اسبق کشورمان) انجام شده است که امیداواریم این همایش به منظور تکریم مقام علمی، اخلاقی و فرهنگی بنیاد علامه میرداماد، در سال آینده برگزار شود.

مولف کتاب «فقیه آزاده، شرحی بر زندگی آیت‌الله سیدهاشم میردامادی» درباره علت همکاری دکتر ولایتی در برگزاری این همایش افزود: دکتر ولایتی، کتاب «میرداماد» را در شرح زندگی فردی، علمی و اجتماعی میرداماد، دانشمند و فیلسوف بزرگ عهد صفوی نوشته اند، به همین دلیل ایشان و دانشگاه آزاد اسلامی حاضر به همکاری در برگزاری «همایش بزرگداشت علامه میرداماد» شدند.

آیت‌الله آیت میردامادی در پایان، گفت: علامه میرداماد که با ظهور در حوزه فکری اصفهان، فلسفه را متحول ساختند و به همین خاطر از ایشان به عنوان «معلم ثالث» نیز یاد می‌شود، عالمی اثرگذار در تاریخ تشیع و ایران هستند و امیدواریم با گسترش فعالیت های بنیاد علامه میرداماد و برگزاری «همایش بزرگداشت علامه میرداماد»، ابعاد مختلف شخصیت این فقیه برجسته بیشتر برای مردم به ویژه روحانیون و طلاب، معرفی شود.

یادآور می شود، علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های فرهنگی، علمی و آموزشی بنیاد علامه میرداماد و جزئیات برگزاری «همایش بزرگداشت علامه میرداماد» می توانند با مجتبی میردامادی، سیدریحان ظهیر میردامادی و حسین لقمانی و همچنین شماره های ۳۳۷۰۵۱۷۲، ۳۳۵۴۲۵۳۳-۰۲۱ و ۳۳۵۱۳۳۸۰ تماس بگیرند.