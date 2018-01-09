عوارض سفر به عتبات بدون تغییر ماند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۷ پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها به تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷ تقریبا به اتمام رسیده و تنها یکی دو مورد باقی مانده که منتظریم کمیسیون نسبت به آن اظهارنظر کند.

وی افزود: ازجمله این موارد موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی است که نیازمند اذن مقام معظم رهبری است و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق آن را مراعا گذاشتند و بحث دیگر نیز راجع به نرخ عوارض خروج از کشور برای سفرهای غیرعتبات است که در این رابطه نیز هنوز تصمیم گیری نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۷ با بیان اینکه در سایر موارد، چارچوب درآمدی لایحه بودجه ۹۷ تقریبا مشخص شده، تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این میزان ۳۶ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات شرکت های دولتی، ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات شرکت های غیردولتی، ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات فرآورده های نفتی، ۲ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات سیگار و دخانیات و ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از سود سهام شرکت های دولتی خواهد بود.

یوسف نژاد ادامه داد: ۴۸ هزار میلیارد تومان نیز از محل مالیات واگذاری دارایی های دولتی به عنوان درآمد مالیاتی پیش بینی شده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، سقف درآمدی لایحه بودجه پس از تعیین تکلیف دو موردی که مراعا مانده است، مشخص خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای تعیین عوارض خروج از کشور گفت: با مصوبه کمیسیون، نرخ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات شامل سوریه و عراق و عربستان بدون تغییر و مطابق نرخ قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است؛ در حال حاضر عوارض خروج از کشور برای عتبات در سفرهای زمینی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در سفرهای هوایی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که همین نرخ برای سال آینده نیز تصویب شد.

یوسف نژاد تاکید کرد: برای زائران اربعین حسینی هم مصوب شد که از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در رابطه با نرخ عوارض خروج از کشور به مقصد سایر کشورها نیز فعلا تصمیم گیری نشده و همچنان در دست بررسی است.

اختصاص هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی اسلامی به تکمیل فضاهای آموزشی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ در ادامه با اشاره به دیگر مصوبات این کمیسیون در بخش درآمدی لایحه بودجه، اظهارداشت: به دولت اجازه داده شد مبلغ یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتشر کند.

وی افزود: همچنین مصوب شد از ابتدای سال ۹۷ کلیه منابع درآمدی وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها به صورت اختصاصی محسوب شده و زیر نظر شورای آموزش و پرورش هزینه شود.

یوسف نژاد در ادامه با اشاره به دیگر مصوبات این کمیسیون گفت: مصوب شد به منظور تسریع در جذب تسهیلات مصوب از بانک های توسعه ای، نظیر بانک توسعه اسلامی، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه خارج از سقف اعتبارات ردیف ها، نسبت به هزینه کرد این اعتبارات طبق اسناد مبادله ای اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه همچنین درباره اظهارات روز گذشته رئیس جمهور درباره افزایش مبلغ وام ازدواج از ۱۰ میلیون به ۱۵ میلیون تومان گفت: آنچه دولت در لایحه بودجه و در بند «و» تبصره ۱۶ پیشنهاد کرده، عدد ۱۰ میلیون تومان برای وام ازدواج است اما افزایش این عدد از اختیارات دولت است و نیاز به مصوبه مجلس ندارد و از محل سپرده های در اختیار بانکها تامین می شود و مسئولیت نظارت بر آن نیز بر عهده بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه نظر کمیسیون تلفیق نسبت به افزایش مبلغ وام ازدواج مثبت است، تصریح کرد: اگر حرف روز گذشته رئیس جمهور به معنی تکمیل و اصلاح پیشنهاد قبلیشان در لایحه بودجه باشد، باید اصلاحیه ارائه دهند وگرنه به طور کلی از باب اختیار دولت امکان افزایش این مبلغ وجود دارد.