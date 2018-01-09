به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی همچاپ، حامد خسروی موسس چاپخانه آنلاین همچاپ با انتقاد از کمپین تبلیغاتی یکی از استارت‌آپ‌های صنعت چاپ که اخیرا در سطح شهر تهران به صورت تبلیغات محیطی اکران شده است و تاکید بر تخصصی بودن کار طراحی، ‌اظهار کرد: طراحان و گرافیست‌ها، با هنر و خلاقیت خود ارزش افزوده غیرقابل انکاری در صنعت چاپ و تبلیغات ایجاد می‌کنند. حال ‌تعداد معدودی از مدیران چاپخانه‌های سنتی یا استارت‌آپ‌های جوان صنعت چاپ، با هدف جذب مشتری بیشتر مدعی هستند، خدمات طراحی را به صورت رایگان ارایه می‌دهند.

وی افزود: این عملِ کاملا غیرحرفه‌ای، از یک سو تهدیدکننده کسب و کارهای فعال در حوزه چاپ و تبلیغات است و از سوی دیگر به مصرف‌کننده‌ها نیز آسیب می‌زند چراکه ارایه خدمات طراحی در این سطح، بدون شک خالی از خلاقیت و تمرکز خواهد بود و سبب اتلاف سرمایه مشتریان می‌شود.

موسس همچاپ با اشاره به ویژگی‌های یک کار طراحی حرفه‌ای گفت: یک گرافیست حرفه‌ای برای طراحی و اجرای یک ایده خلاقانه که در مسیر بازاریابی و فروش به کارفرما کمک کند، باید وقت زیادی صرف کند. حال سئوال اینجاست که یک استارت‌آپ چطور می‌تواند چنین خدماتی را با حفظ کیفیت و اثربخشی ارایه دهد؟ این شیوه نگاه به مقوله طراحی، نشان دهنده کم لطفی مدیران این استارت آپ به هنرمندان گرافیست است.

وی در ادامه ‌تصریح کرد:‌ افرادی که با چنین ترفندها و تبلیغات گمراه‌کننده‌ای قصد دارند مشتریان بیشتری را جذب کنند، به این نکته توجه نمی‌کنند که صنعت چاپ برای بقا به همراهی طراحان مجرب نیازمند است و این موج‌های تبلیغاتی با زیرسوال بردن تخصص طراحان و با ترویج طراحی‌های به اصطلاح بازاری و غیرحرفه‌ای، ‌اساس کسب و کار چاپ و تبلیغات را تهدید می‌کنند.

خسروی در پایان به آن‌دسته از مدیران صنعت چاپ که برای جذب مشتری بیشتر، ارزش کار طراحان را پایین می‌آورند توصیه کرد: بهتر است با اتخاذ رویکرد حرفه‌ای، به جای مقابله با طراحان، ارزش هنر آنها را بالا ببریم و از آنها حمایت بیشتری بکنیم. به عنوان مثال خود ما (همچاپ) امسال حامی ویژه برخی از برنامه‌های انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، مانند هفته طراحی گرافیک بودیم و سعی کردیم با پشتیبانی از انجمن و فعالیت‌های حرفه‌ای آن، به توسعه نقش هنرمندان گرافیست در فضای کسب و کار کمک کنیم