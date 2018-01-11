رسانه ها باید صدای رسای مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز پنجشنبه در آئین اختتامیه دومین جشنواره ابوذر که در سالن اجتماعات قائم شهرداری منطقه دو قزوین برگزار شد، اظهار کرد: متقین اهل عدالت و صداقتند و پرورش‌ یافته مکتب تقوا هستند و انسانیت را سرلوحه زندگی خود قرار می‌ دهند.

وی با بیان اینکه برای تقویت فضیلت‌های انسانی باید تقوا را در خود تقویت کنیم افزود: تقوا نشانه کرامت انسانی در محضر خداست و داشتن صداقت، شجاعت، انسانیت، دستگیری از فقرا از جمله فضایل متقین است و مدینه فاضله با انسان های باتقوا ساخته می‌شود.

امام جمعه قزوین گفت: منطق اهل تقوا درستی و صداقت است واین افراد درست فکرکرده و طبق آن عمل می کنند و زاویه دید متقین هم به زندگی هوشمندانه است و هرگز دچار هوای نفسانی نمی شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: تواضع از شاخصه های تقوا است و انسان‌های متواضع در پیشگاه خداوند از جایگاه بالایی برخوردار هستند.

عابدینی بیان کرد: رسانه ها صدای مردم هستند و باید با تیتر و لیدهای خبری بتوانید خواسته های منطقی مردم را به گوش مسئولان برسانید.

در این مراسم از رسانه های برتر جشنواره تجلیل شد.