ارتقای تبلیغات اسلامی سرخه به اداره یک مطالبه عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده در جلسه هماهنگی احداث ساختمان اداره تبلیغات اسلامی سرخه و بررسی مسائل فرهنگی شهرستان به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه باید از ظرفیتهای تبلیغات اسلامی بهخوبی بهره برد، تأکید کرد: سرخه شهرستانی نوپاست و لذا در راستای استقرار اداره تبلیغات اسلامی نیز موانعی بر سر راه وجود داشت که امیدواریم در گام نخست این سرپرستی را به اداره و در گام بعد شاهد احداث ساختمان جدید آن باشیم.
وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ دینی و همچنین ایجاد زیرساختهای لازم برای اعزام بیشتر و بهتر مبلغان به روستاها و ائمه جماعات دستگاههای اجرایی، اداری و خصوصی درصدد تقویت و ارتقای تبلیغات اسلامی سرخه هستیم.
فرماندار سرخه تبلیغات اسلامی را نهادی مؤثر دانست و بیان داشت: یکی از مشکلات این شهرستان به دلیل نوپا بودن، عدم تکمیل چارتهای سازمانی ادارات است که امیدواریم بهمرور بتوانیم در این امر نیز موفق عمل کرده و شاهد استقرار اداره تبلیغات اسلامی قوی باشیم.
مویدی زاده به ظرفیتهای معنوی، نیروی انسانی، طلاب، روحانیان، نخبگان، مداحان، فعالان حوزه فرهنگی، هیئات مذهبی و ... بهمثابه داراییهای مهم معنوی سرخه اشاره کرد و بیان داشت: میتوان از این ظرفیتها در راستای ترویج فرهنگ دینی بهخوبی بهره برد.
وی افزود: ارتقای تبلیغات اسلامی یکی از ضروریات شهرستان مستعد سرخه است که امیدواریم بتوانیم با تعامل ویژه در این راستا موفق عمل کنیم.
فرماندار سرخه همچنین گفت: احداث ساختمان جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان یکی از نیازهای اصلی این شهرستان است که نیازمند همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و تخصیص اعتبارات لازم هستیم.
نظر شما