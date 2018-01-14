دوبانده سازی محور بشرویه – طبس در سال ۹۷ اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان که در شهرستان بشرویه برگزار شد گفت: مدیران شهرستانی بدانند به صورت دقیق رصد می شوند.

وی افزود: فلسفه برگزاری این جلسه در شهرستان ها اطلاع کامل مسئولان از عملکرد مدیران استانی و رصد امور توسط مدیران استانی در شهرستان ها است.

مروج الشریعه اظهار داشت: همه حق دارند بدانند دولت چه کرده و وظیفه ما این است که نیازها و خواسته های مردم را در شهرهای مختلف پیگیری کنیم.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: خوشبختانه سیل خروشان وحدت و هماهنگی در جامعه برمبنای تکالیف ارکان مختلف نظام گذاشته می شود را شاهد هستیم.

وی گفت: مشی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی بسیار پرمعنا و مفهوم است که باید مدنظر تمامی مدیران در حوزه های مختلف قرار گیرد.

مروج الشریعه افزود: حق همه شهروندان در گوشه گوشه ایران اسلامی این است که از تمامی حقوق شهروندی، حداقلی از معیشت و زندگی عزتمندانه برخوردار باشند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: ارائه مسیر رشد برای حفظ کرامت انسانی یک انسان از حقوق اولاست که متعلق به مردم است وعرضه آن برعهده حاکمیت است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در سال جاری دولت تدبیر و امید و ریاست جمهور در پرتو سیاست های تعیین شده توسط مقام معظم رهبری بحث تولید و اشتغال را به طور جدی دنبال می کند.

مروج الشریعه بیان کرد: انجام این سیاست برای دولت ابزاری را لازم دارد و قبل از آن باید بدانیم که فصل الختام مقام معظم رهبری تنها دولت نیست بلکه همه دستگاه های نظامی ، انتظامی و امنیتی و... مسئول هستند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: زیرساخت امنیتی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی می خواهیم که سرمایه گذار داخلی و خارجی، بومی و غیربومی برای اجرای تولید و اشتغال جذب شوند.

وی افزود: اقتصادمقاومتی تنها اجرای یک پروژه نیست بلکه یک نگاه کلی و رویه مدیریتی است.

مروج الشریعه اظهار داشت: کسانی می توانند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایان توجهی کرده که تنها به دنبال خدمت رسانی به دور از در نظر داشتن خط سیاسی های مختلف باشند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: مردم اصل ستون جمهوریت در نظام هستند و همه مسئولان باید برای خدمت رسانی به آنها گام برداند.

وی گفت: گروه های سیاسی باید به رشد عقلی برسند و مسئولان و مدیران نیز در راستای ارائه خدمت به مردم باید از همه گروه های سیاسی مختلف بهره گیرند.

مروج الشریعه افزود: کسانی که از مشارکت گروه های سیاسی مختلف استفاده کرده، می توانند در زمینه جذب اعتبارات نیز سهمیه بیشتری داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد:اقتصاد مقاومتی ایجاد یک مفاهمه مشترک برای ادای دین و تکلیف های سالانه دولت جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهار داشت: امسال دولت با حداقل امکانات، زیرساخت های مالی بسیار خوبی را در اختیار گذاشته است.

۳۰ میلیارد تومان به سقف سهم تسهیلاتی خراسان جنوبی اضافه شد

مروج الشریعه گفت: خوشبختانه امسال با وجود تمامی مشکلات اقتصادی، ۳۰ میلیارد تومان به سقف سهم تسهیلات این استان افزوده شده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد:۱۰۴ درصد در این شهرستان عملکرد صندوق کارآفرینی امید در جذب تسهیلات در بشرویه است که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به موضوع راه ها افزود: مدیران استانی توجه داشته باشند که به گونه ای باید از راه هایی که از کانون های جمعیتی عبور می کند حداکثر استفاده را نمود.

مروج الشریعه اظهار داشت: اگر توجه به راه ها صورت نگیرد شهرستان ها از رونق افتاده و از اقتصاد دور خواهد ماند.

پایلوت اقتصاد مقاومتی استان در بشرویه

استاندار خراسان جنوبی گفت: در سال ۹۷ از محل اعتبارات عمرانی دوبانده شدن مسیر بشرویه به سمت طبس را از بشرویه شروع کنیم.

وی ادامه داد: از پتانسیل های این شهرستان که یک شهرکویری ست و دارای آفتاب بسیار می باشد باید با استفاده از پنل های خورشیدی بهره گرفت.

مروج الشریعه اظهار داشت: ظرفیت های بسیاری در کشور وجود دارد که با بهره گیری از نیروی عقل می توان گام موثری در راستای رونق اشتغال، تولید و اقتصاد برداشت.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در نظر داریم پایلوت اقتصاد مقاومتی استان را بشرویه قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه بانوان شهرستان بشرویه تلاش بسزایی در رونق اقتصاد، اشتغال و تولید دارند گفت: ۹ صندوق مشاغل خرد روستایی در بشرویه متعلق به بانوان است.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: بالاترین روح پیام اقتصادمقاومتی جذب مشارکت مردمی می باشد لذا بایستی برای تحقق این امر بیش از پیش از نیروهای مردمی کمک بگیریم.

در پایان سفر استاندار خراسان جنوبی با خانواده شهید نصرتی دیدار و از آنها دلجویی کرد.