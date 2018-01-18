اهل سنت ایران با آزادی کامل تمام مراسمات خود را به پا می دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ خالد ملا مفتی برجسته اهل سنت عراق در کنفرانس وحدت اسلامی بغداد که با عنوان «جایگاه اندیشه در تحقق وحدت اسلامی» و با حضور شخصیت های برجسته دینی و فرهنگی عراق روز چهارشنبه برگزار گردید، ضمن تشکر از مرجعیت شیعی عراق در صدور فتوای تاریخی خود در راستای بسیج مردمی عراق علیه داعش خونخوار، نقش جمهوری اسلامی ایران در سرنگونی داعش را بی بدیل توصیف کرد و خون شهداء و دعای خانواده های این شهداء عزیز را بستر ساز تحقق این پیروزی دانست.

نماینده دیوان وقف سنی عراق از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در تحقق آرمان وحدت اسلامی تشکر و افزود در جایی که تا قبل از سال ۲۰۰۳ میلادی بسیاری از نخبگان دینی بحث از وحدت اسلامی را تضییع دین می دانستند امروز همگان بالاخص علمای شیعه و سنی آرمان وحدت را یک ارزش اجتناب ناپذیر و ضروری می دانند و این نشان از موفقیت پیشگامان وحدت در جهان اسلام است.

شیخ خالد ملا سپس با تأکید بر ضرورت تلاش فراگیر و همه جانبه برای تحقق هر چه بیشتر آرمان وحدت در کشورهای اسلامی، حفظ احترام متقابل نسبت به ویژگی های اعتقادی هر مذهب توسط دیگر مذاهب را ضروری دانست و افزود هر کسی با پایبندی راسخ به عقاید خود باید با کمال احترام نسبت به عقاید دیگر مذاهب رفتار کند.

مفتی اهل سنت عراق با اشاره به توطئه دشمنان اسلام در ایجاد تفرقه بین امت اسلامی، افزود شاخصه های رفتارهای وحدت گرا باید به صورت یک قانون به یک دستورالعمل فراگیر در کلیه کشورهای اسلامی تبدیل گردد تا همگی ملزم به رعایت آن باشند.