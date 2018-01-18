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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۲۳:۱۹

ماکرون: خواهان کاهش فعالیت موشکی و نفوذ منطقه ای ایران هستیم

ماکرون: خواهان کاهش فعالیت موشکی و نفوذ منطقه ای ایران هستیم

رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار با نخست وزیر انگلیس بر لزوم کاهش فعالیت موشکی و نفوذ منطقه ای ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه که پس از دیدار با «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در لندن سخن می گفت با اشاره به روابط ریشه دار و تاریخی بین دو کشور گفت این روابط، دو کشور را در برابر سرنوشت و تهدیدات ژئواستراتژیکی مشترکی قرار داده است.

وی افزود: امروز یک پیمان سیاسی بین وزرای دو کشور به امضا رسید که در چارچوب آن، ارتباط و هماهنگی دائم در خصوص موضوعات مختلفی چون ایران، سوریه و ساحل برقرار می شود.

ماکرون تاکید کرد: ما به همکاری مشترک و این که اروپا بتواند در مسایل مختلف به ویژه در مورد ایران که مایه نگرانی زیاد ماست، با هم همکاری کند، پایبند هستیم.

وی یادآور شد: ما باید با اقدامات جدی در زمینه کاهش فعالیت های بالستیکی و نفوذ منطقه ای ایران در چارچوبی که تعیین کرده ایم، به تقویت امنیت جمعی در منطقه مبادرت کنیم.

مکرون سپس به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص آفریقا و همکاری های دفاعی با انگلیس اشاره کرد و گفت: ما امروز در مورد آفریقا در بعد نظامی تصمیمات جدی اتخاذ کردیم.

کد مطلب 4203734

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