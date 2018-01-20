به گزارش خبرگزاری مهر، عارف نوروزی افزود: همچنین ۵۸۰۰ میلیارد تومان ظرفیت سرمایهگذاری طرحهای توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی ما بوده است.
وی در چهارمین همایش مدیریت جهادی، دربارهی جلوههای مدیریت جهادی در بنیاد برکت، اظهار کرد: ما در بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توانمندسازی اقتصادی،کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای افراد مستعد کار در مناطق کمتر توسعهیافته و با استفاده از ظرفیتها و مزیتهای اقتصادی هر منطقه بنگاههایی را با مشارکت مردم در قالب تعاونیها و یا مجموعههای کوچک و متوسط شکل میدهیم.
وی افزود: بر این اساس موفق شدهایم حدود ۳۳۰ بنگاه اقتصادی اعم از بنگاهمحور و اجتماعمحور ایجاد کنیم که ظرفیت اشتغال ایجاد شده در این مجموعه ۱۹۷ هزار مورد بود. همچنین ۵۸۰۰ میلیارد تومان ظرفیت سرمایهگذاری طرحهای توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی ما بوده است.
مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، با بیان اینکه در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مزیتهای تولیدی، کشاروزی، صنعتی و دامپروری را پوشش دادهایم که مورد توجه واقع شده است، گفت: ما تمام برنامههای ۲۵ گانه در زمینههای مختلف اعم از ساخت مدارس و مراکز فرهنگی، ساخت خانههای محرومان، اجرای طرحهای زیربنایی چون ساخت جاده و پل و آبرسانی و خدمات حمایتی و مالی در زمینههای بیمه و وام را با قوت ادامه میدهیم.
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