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۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

مدیرعامل بنیاد برکت عنوان کرد؛

کمک به راه‌اندازی ۳۳۰ طرح توانمندسازی اقتصادی وایجاد ۱۹۷ هزار شغل

کمک به راه‌اندازی ۳۳۰ طرح توانمندسازی اقتصادی وایجاد ۱۹۷ هزار شغل

مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به کمک به راه‌اندازی حدود ۳۳۰ بنگاه اقتصادی اعم از بنگاه‌محور و اجتماع‌محور گفت: ظرفیت اشتغال ایجاد شده در این مجموعه‌ بالغ بر ۱۹۷ هزار مورد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف نوروزی افزود: هم‌چنین ۵۸۰۰ میلیارد تومان ظرفیت سرمایه‌گذاری طرح‌های توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‌زایی ما بوده است.

وی در چهارمین همایش مدیریت جهادی، درباره‌ی جلوه‌های مدیریت جهادی در بنیاد برکت، اظهار کرد: ما در بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توانمندسازی اقتصادی،کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای افراد مستعد کار در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی هر منطقه بنگاه‌هایی را با مشارکت مردم در قالب تعاونی‌ها و یا مجموعه‌های کوچک و متوسط شکل می‌دهیم.

وی افزود: بر این اساس موفق شده‌ایم حدود ۳۳۰ بنگاه اقتصادی اعم از بنگاه‌محور و اجتماع‌محور ایجاد کنیم که ظرفیت اشتغال ایجاد شده در این مجموعه ۱۹۷ هزار مورد بود. هم‌چنین ۵۸۰۰ میلیارد تومان ظرفیت سرمایه‌گذاری طرح‌های توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‌زایی ما بوده است.

مدیرعامل بنیاد برکت  وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، با بیان این‌که در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مزیت‌های تولیدی، کشاروزی، صنعتی و دامپروری را پوشش داده‌ایم که مورد توجه واقع شده است، گفت: ما تمام برنامه‌های ۲۵ گانه در زمینه‌های مختلف اعم از ساخت مدارس و مراکز فرهنگی، ساخت خانه‌های محرومان، اجرای طرح‌های زیربنایی چون ساخت جاده و پل و آب‌رسانی و خدمات حمایتی و مالی در زمینه‌های بیمه و وام را با قوت ادامه می‌دهیم.

کد مطلب 4204441

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