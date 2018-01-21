کاهش بارندگی و استفاده از آب شرب در آبیاری فضای سبز کرج!

به گزارش خبرنگار مهر، غدیر مهدوی در سی و ششمین جلسه شورای شهر کرج که صبح یکشنبه برگزار شد، با تاکید بر لزوم توجه به مبحث مهم حمایت از سرمایه گذاران، اظهار کرد: درآمدهای بالقوه شهر باید به فعلیت در آورده شود و شهرداری بایستی اهتمام جدی در این راستا داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه جذب سرمایه با انجام تبلیغات گسترده، شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی را الزامی دانست و خاطرنشان کرد: پتانسیل های موجود کلانشهر کرج باید احصا و مورد بررسی قرار گیرد.

عضو شورای شهر کرج همچنین انجام مطالعات امکان سنجی و تشکیل بانک اطلاعاتی در بخش های مختلف شهر کرج به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را الزامی دانست و تصریح کرد: ایجاد بستر سرمایه گذاری در این شهر بیش از گذشته احساس می شود.

در ادامه این جلسه، لایحه شهرداری ایجاد ردیف اعتباری به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای تهیه اقلام مورد نیاز مدیریت بحران در صورت وقوع حوادث و مطالبات منطقی شهرداری پیرامون ارتقای سطح ایمنی شهری و تامین تجهیزات لازم در مواقع بحرانی در سطح مناطق ده گانه مطرح شد.

محمد نبیونی رییس شورای شهر کرج در این خصوص اظهار کرد: با توجه به زلزله هایی که طی ماه های اخیر در کشور از جمله البرز به وقوع پیوست در صحن علنی نکاتی در خصوص ایجاد آمادگی در این بخش مطرح شد.

وی با بیان اینکه به دنبال این مهم از مدیران و مسئولان استانی فعال در حوزه مدیریت بحران دعوت به عمل آمد تا تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود، تاکید کرد: وضعیت شهر از بعد امکانات موجود، وضعیت ساختمان ها و اقدامات پیشگیرانه در جلسات مختلفی مطرح و پیشنهاد شده است.

رئیس شورای شهر کرج با اشاره به اینکه شهرداری در زمان وقوع زلزله از آمادگی لازم برای اسکان مردم برخوردار بود، تصریح کرد: بنا شد در بودجه سال آینده امکانات مورد نیاز آتشنشانی شهرداری کرج با تخصیص اعتبار لازم تامین شود.

به گفته حسن مدیر روستا معاون خدمات شهری شهرداری کرج بحث مطالعات آسیب شناسی کرج و تدارک زیرساخت های لازم در حال انجام است، گفت: شهرداری به عنوان رئیس ستاد بحران شهرستان کرج درصدد مدیریت بحران به شکلی مطلوب است.

وی با تاکید بر اینکه اقلام مورد نیاز و امکانات لازم برای سوله های بحران بایستی پیش بینی می شد که این امر در حال انجام است، ادامه داد: خود امدادی از اهمیت بالایی برخوردار است، پیرو این مهم ارائه دوره های آموزشی به شهروندان حائز اهمیت بوده که بایستی اجرایی شود.

مدیر روستا با تاکید بر لزوم طرح ابلاغی دوام در سطح کلانشهر کرج، افزود: با تامین اعتبار لازم این طرح اجرایی و آموزش های لازم به عموم شهروندان در خصوص پیشگیری و مقابله با بحران ارائه خواهد شد، امیدواریم در بحث امداد و نجات به سرانه های استاندارد دست پیدا کنیم.

اصغر نصیری شهردار کرج در ادامه با بیان اینکه پیش از این در شهرداری کرج ستاد مدیریت بحران فعال نبود که با حضور بنده این ستاد تشکیل و کارگروه ها راه اندازی شد، گفت: پیش بینی شده امکانات اولیه در دسترس قرار گیرد، نبود ساختار و تجهیزات سبب خواهد شد کارایی کمتری را در صورت وقوع حوادث داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شش کارگروه زیر مجموعه ستاد مدیریت بحران وجود دارد که هر کدام به فراخور اقدامات لازم را انجام می دهند، افزود: استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز در کرج زیبنده نیست، این امر درسه منطقه شهری کرج به شدت به چشم می خورد لذا اجرای طرح تصفیه خانه های محلی به سرعت پیشگیری خواهد شد اما در زمان دو ماهه این امر امکان پذیر نیست.

شهردار کرج خواستار تصویب لایحه ایجاد ردیف اعتباری به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای تهیه اقلام مورد نیاز مدیریت بحران توسط اعضای شورای اسلامی شهر کرج شد.

همچنین حسین محمدی رئیس کمیسیون محیط زیست و ایمنی شورای اسلامی شهر کرج اجرای پروژه های آبی و ایجاد تصفیه خانه های محلی برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز را ضروری اعلام کرد و با اشاره به کاهش محسوس بارش برف و باران و گفت: ۲۰ میلیون متر مکعب میزان مصرف آب فضای سبز شهری در کرج است که عمدتا از آب شرب تامین می شود.

گفتنی است، لایحه ایجاد ردیف اعتباری به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای تهیه اقلام مورد نیاز مدیریت بحران و تجهیز سوله های بحران بر اساس ضوابط و مقررات به تصویب اعضای شورای شهر کرج رسید.