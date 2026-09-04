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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

امام جمعه بنجار: رفع مشکلات؛ مسئولیت اصلی مسئولان است

امام جمعه بنجار: رفع مشکلات؛ مسئولیت اصلی مسئولان است

بنجار- امام جمعه بنجار بر حفظ وحدت، تقویت اقتصاد مقاومتی و تلاش عملی مسئولان برای رفع مشکلات کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه شهر بنجار با گرامیداشت سالروز واقعه ۱۷ شهریور اظهار کرد: پس از راهپیمایی‌های گسترده مردم در شهریور ۱۳۵۷، رژیم پهلوی با اعلام حکومت نظامی تلاش کرد اعتراضات مردمی را سرکوب کند، اما مردم میدان را ترک نکردند و این رژیم با کشتار مردم بی‌دفاع، یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ انقلاب را رقم زد.

خطیب جمعه بنجار افزود: واقعه ۱۷ شهریور از حوادث تأثیرگذار در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی بود و امروز مسئولان باید به یاد داشته باشند که اقتدار کشور حاصل مجاهدت و فداکاری شهداست و پاسداری از آرمان‌های آنان مسئولیتی سنگین بر دوش همگان است.

وی با اشاره به شرایط کنونی منطقه، مقابله با ظلم و استکبار، تکیه بر ایمان و حضور مردم در صحنه را از مهم‌ترین وجوه مشترک میان دوران انقلاب و شرایط امروز عنوان کرد و گفت: ملت ایران همچنان در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی می‌کند.

اربابی با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به مناطق غیرنظامی و مردم، اظهار کرد: هدف قرار دادن کودکان، زنان و منازل مسکونی نشانه قدرت نیست، بلکه بیانگر ناتوانی دشمن در میدان نبرد و تلاش برای ایجاد فشار روانی بر جامعه است.

وی ایمان و توکل به خدا را از مهم‌ترین سرمایه‌های ملت ایران دانست و افزود: تا زمانی که این سرمایه معنوی حفظ شود، تهدیدها نمی‌تواند ملت ایران را از مسیر خود بازدارد.

وحدت و اقدام عملی؛ راه عبور از مشکلات

امام جمعه بنجار با اشاره به هفته وقف، این سنت را یکی از ماندگارترین شیوه‌های خدمت به جامعه دانست و گفت: وقف تنها به ساخت مسجد و حسینیه محدود نیست و ایجاد مدرسه، مرکز درمانی، سالن ورزشی و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز مردم نیز می‌تواند در قالب وقف انجام شود.

وی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت را از مهم‌ترین نیازهای جامعه عنوان کرد و افزود: تحقق تمدن نوین اسلامی در گرو همدلی و پرهیز از اختلاف‌افکنی است و سخنانی که موجب تفرقه در جامعه شود، با مصالح کشور سازگار نیست.

اربابی همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مشکلات اقتصادی اظهار کرد: مسئولان باید به جای طرح مکرر نقاط ضعف در فضای عمومی، برای رفع آنها برنامه‌ریزی و اقدام کنند؛ زیرا بیان کاستی‌ها بدون ارائه راهکار، کمکی به حل مشکلات نمی‌کند و می‌تواند موجب نگرانی مردم شود.

وی در پایان، اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی را از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها دانست و گفت: با تقویت تولید و اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان آثار تحریم‌ها را کاهش داد و ظرفیت‌های داخلی کشور را فعال کرد.

کد مطلب 6937173

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