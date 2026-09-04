امام جمعه بنجار: رفع مشکلات؛ مسئولیت اصلی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی اربابی در خطبههای نماز جمعه شهر بنجار با گرامیداشت سالروز واقعه ۱۷ شهریور اظهار کرد: پس از راهپیماییهای گسترده مردم در شهریور ۱۳۵۷، رژیم پهلوی با اعلام حکومت نظامی تلاش کرد اعتراضات مردمی را سرکوب کند، اما مردم میدان را ترک نکردند و این رژیم با کشتار مردم بیدفاع، یکی از تلخترین حوادث تاریخ انقلاب را رقم زد.
خطیب جمعه بنجار افزود: واقعه ۱۷ شهریور از حوادث تأثیرگذار در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی بود و امروز مسئولان باید به یاد داشته باشند که اقتدار کشور حاصل مجاهدت و فداکاری شهداست و پاسداری از آرمانهای آنان مسئولیتی سنگین بر دوش همگان است.
وی با اشاره به شرایط کنونی منطقه، مقابله با ظلم و استکبار، تکیه بر ایمان و حضور مردم در صحنه را از مهمترین وجوه مشترک میان دوران انقلاب و شرایط امروز عنوان کرد و گفت: ملت ایران همچنان در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی میکند.
اربابی با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به مناطق غیرنظامی و مردم، اظهار کرد: هدف قرار دادن کودکان، زنان و منازل مسکونی نشانه قدرت نیست، بلکه بیانگر ناتوانی دشمن در میدان نبرد و تلاش برای ایجاد فشار روانی بر جامعه است.
وی ایمان و توکل به خدا را از مهمترین سرمایههای ملت ایران دانست و افزود: تا زمانی که این سرمایه معنوی حفظ شود، تهدیدها نمیتواند ملت ایران را از مسیر خود بازدارد.
وحدت و اقدام عملی؛ راه عبور از مشکلات
امام جمعه بنجار با اشاره به هفته وقف، این سنت را یکی از ماندگارترین شیوههای خدمت به جامعه دانست و گفت: وقف تنها به ساخت مسجد و حسینیه محدود نیست و ایجاد مدرسه، مرکز درمانی، سالن ورزشی و دیگر زیرساختهای مورد نیاز مردم نیز میتواند در قالب وقف انجام شود.
وی با اشاره به پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت را از مهمترین نیازهای جامعه عنوان کرد و افزود: تحقق تمدن نوین اسلامی در گرو همدلی و پرهیز از اختلافافکنی است و سخنانی که موجب تفرقه در جامعه شود، با مصالح کشور سازگار نیست.
اربابی همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مشکلات اقتصادی اظهار کرد: مسئولان باید به جای طرح مکرر نقاط ضعف در فضای عمومی، برای رفع آنها برنامهریزی و اقدام کنند؛ زیرا بیان کاستیها بدون ارائه راهکار، کمکی به حل مشکلات نمیکند و میتواند موجب نگرانی مردم شود.
وی در پایان، اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی را از راهکارهای مقابله با تحریمها دانست و گفت: با تقویت تولید و اجرای عملی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، میتوان آثار تحریمها را کاهش داد و ظرفیتهای داخلی کشور را فعال کرد.
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