شیخ یعقوب شمس: منازعات نظامی نباید انسانیت را از بین ببرد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به حضور مدیران و کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران در جمع نمازگزاران، از برپایی میز خدمت و حضور مسئولان برای پاسخگویی مستقیم به مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به تعامل و همکاری میان مردم، مسئولان جزیره کیش و گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: در شرایط مختلف، به‌ویژه در ایام اخیر، همکاری‌های خوبی میان گمرک، سازمان منطقه آزاد کیش و مردم شکل گرفته که آثار آن برای شهروندان قابل لمس بوده است.

امام جمعه اهل سنت کیش همچنین به همکاری‌های صورت‌گرفته برای تسهیل ورود و خروج خودروها و جابه‌جایی اثاثیه خانواده‌هایی که در مقاطعی ناچار به ترک جزیره یا نقل مکان بوده‌اند اشاره کرد و این اقدامات را نمونه‌ای از تعامل و همکاری مطلوب میان گمرک و مردم دانست.

شیخ یعقوب شمس با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مدیران با مردم، از رویکرد پاسخگویی سرپرست اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در کیش قدردانی کرد و افزود: مردم کیش مردمی شریف، نجیب و قدردان هستند و خدمت صادقانه به آنان همواره مورد توجه و قدردانی قرار می‌گیرد.

وی همچنین تعامل و ارتباط نزدیک مسئولان با مردم را عاملی مؤثر در افزایش رضایتمندی عمومی دانست و بر ضرورت تداوم این رویکرد تأکید کرد.

شیخ یعقوب شمس با اشاره به حوادث و حملات اخیر به بخش‌هایی از کشور، هرگونه تعرض به جان انسان‌های بی‌گناه و نقض امنیت مردم را محکوم کرد.

وی با اشاره به حادثه تلخ رخ‌داده در شهرستان سیریک و آسیب دیدن شماری از مردم در جریان برگزاری یک مراسم عروسی، گفت: جنگ و منازعات نظامی نباید انسانیت را از بین ببرد و مراسم عروسی، خانه‌های مردم، جان کودکان و غیرنظامیان نباید میدان درگیری‌های نظامی باشد.

امام جمعه اهل سنت کیش ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان و مردم استان هرمزگان، یاد شهدای نیروهای مدافع کشور را نیز گرامی داشت و اظهار کرد: امنیت این سرزمین حاصل فداکاری انسان‌هایی است که در شرایط دشوار، مسئولیت خود را انجام می‌دهند.

وی تأکید کرد: ملت ایران جنگ‌طلب نبوده و نیست، اما اجازه نخواهد داد امنیت مردم و جان خانواده‌ها پایمال شود. در عین حال، از صلح و آرامشی حمایت می‌کنیم که در آن مردم بتوانند با امنیت زندگی کنند و هیچ مادری نگران جان فرزند خود نباشد.

شیخ یعقوب شمس، وحدت، آرامش، عقلانیت و حفظ انسجام ملی را از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور عنوان کرد و گفت: اختلافات نباید موجب ایجاد شکاف میان مردم شود و دشمن نیز نباید بتواند از مسائل و اختلافات داخلی برای آسیب زدن به کشور استفاده کند.

توسعه زیرساخت‌های هوانوردی، زمینه‌ساز رونق کیش

امام جمعه اهل سنت کیش در بخش دیگری از سخنان خود، به افتتاح دو پروژه مهم هوانوردی در فرودگاه بین‌المللی کیش اشاره کرد و افزایش ظرفیت توقفگاه هواپیما و راه‌اندازی شبیه‌ساز پرواز را از اقدامات ارزشمند در مسیر تقویت زیرساخت‌های هوانوردی جزیره دانست.

وی اظهار کرد: توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه افزایش پروازها، آموزش‌های تخصصی، تقویت خدمات فنی و در نهایت رونق گردشگری و اقتصاد کیش را فراهم کند.

در حاشیه آیین نماز جمعه این هفته اهل سنت کیش، میز خدمت اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در کیش با حضور رضا سعیدی‌کیا، سرپرست اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در کیش و جمعی از مدیران و کارکنان این مجموعه برگزار شد.

تأکید گمرک کیش بر پاسخگویی و ارتقای خدمات

رضا سعیدی‌کیا، سرپرست اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در کیش نیز در حاشیه برگزاری میز خدمت، با اشاره به اهمیت حضور مستقیم مسئولان در میان مردم، اظهار کرد: مجموعه گمرک خود را موظف می‌داند در قبال مسئولیتی که بر عهده دارد، بهترین خدمات ممکن را به مردم ارائه دهد.

وی با بیان اینکه دریافت پیشنهادها و راهکارهای مردم و بومیان جزیره می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات مؤثر باشد، افزود: هرگونه پیشنهاد و راهکاری که بتواند به افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات گمرکی کمک کند، با استقبال مجموعه گمرک مواجه خواهد شد.

سعیدی‌کیا با اشاره به برگزاری دیدارهای مردمی در گمرک کیش گفت: تلاش ما این است که مراجعه‌کنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ خود را دریافت کنند و تا حد امکان، امور آنان بدون معطلی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان در همان زمان مراجعه به نتیجه می‌رسند و موارد باقی‌مانده نیز عمدتاً به دلیل محدودیت‌ها و فرآیندهای قانونی نیازمند زمان بیشتری برای پیگیری هستند.

تقویت نیروی انسانی بومی در گمرک کیش

سرپرست اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در کیش همچنین به موضوع تأمین نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: در آزمون استخدامی اخیر، سهمیه‌هایی برای کیش در نظر گرفته شده که نیروهای بومی استان از این ظرفیت استفاده خواهند کرد.

وی افزود: بخشی از نیروهای جدید فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و مراحل اداری جذب سایر نیروها نیز در حال انجام است.

سعیدی‌کیا با تأکید بر اهمیت انتقال تجربه نیروهای باسابقه به نسل جوان، اظهار کرد: استفاده از تجربه پیشکسوتان در کنار حضور نیروهای جوان می‌تواند به تداوم و ارتقای کیفیت خدمات کمک کند.

تأکید بر تداوم تعامل گمرک با مردم و منطقه آزاد کیش

وی تعامل میان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان منطقه آزاد کیش و مردم را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و به اقدامات انجام‌شده در زمینه تسهیل امور مردم، به‌ویژه در حوزه تردد خودروها و جابه‌جایی بار و اثاثیه خانوارها اشاره کرد.

سرپرست اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در کیش تأکید کرد: گمرک کیش خود را در کنار مردم می‌داند و تلاش می‌کند در چارچوب قوانین و مقررات، زمینه ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر را فراهم کند.