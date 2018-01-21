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۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی»جایزه کتاب سال اعلام شد

نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی»جایزه کتاب سال اعلام شد

نامزدهای سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «فلسفه و روانشناسی» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه «فلسفه و روانشناسی» از مجموع ۲۳۸ اثر راه یافته به مرحله اول داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال ، ۱۲ اثر به عنوان نامزدهای این دوره معرفی شدند.

در بخش «فلسفه غرب» از مجموع ۵۶ اثر راه یافته به مرحله اول داوری،  ۵ کتاب «تاریخ  خرد  ایونی، تالیف  شروین وکیلی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  »نوشتار و تفاوت»، تالیف ژاک دریدا، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، «تاریخ فلسفه غرب ۶: عصر ایدئالیسم آلمانی»، تالیف رابرت سی.سالمن، کتلین ام. هیگینز، تهران: حکمت «اعتبار در  تفسیر»،  تالیف  اریک  دونالد هرش، ترجمه  محمد حسن مختاری ، تهران: حکمت و »بی دولتی، دولت، آرمان شهر» تالیف رابرت  نوزیک، ترجمه محسن رنجبر، تهراننشر مرکز»  به عنوان نامزدهای  این دوره جایزه کتاب سال شناخته شدند.

کتاب «نظام  معرفت شناسی  اشراقی  سهروردی»  تالیف  مهدی  عباس  زاده، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، و اندیشه  اسلامی  تنها اثر راه یافته به مرحله دوم داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال در بخش «فلسفه اسلامی» است.

همچنین در بخش «منطق» از بین ۷ اثر راه یافته به مرحله دوم داوری،  ۳ کتاب «نطق تطبیقی ، تالیف  اسدالله فلاحی ، تهران: سمت»، «گویایی ارستو، تالیف پاول پارسی، ترجمه  بزرگمهر لقمان، تهران: شورآفرین» و «شرح منطق اشارات (نهج اول تا دهم)، تالیف  مهدی عظیمی، قم: حکمت اسلامی» به دور نیمه نهایی این دوره از جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

 در بخش «روانشناسی» کتاب های «اصول روان درمانگری  و مشاوره  با رویکرد اسلامی ( مفاهیم، فرآیند و فنون) تالیف سید محمد غروی، مسعود جان بزرگی، قم: پژوهشگاه  حوزه و دانشگاه  و تهران: سازمان مطالعه و تدوین  کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، «مشاوره و توانبخشی خانوادهمداخلات توانبخشی  در بستر  خانواده، تالیف  سمیه کاظمیان ، تهراندانژه)، « نظریه های  نوین روان درمانگری  و مشاوره (اصول، فنون  و مطابقت های فرهنگی)،  تالیف  مسعود جان بزرگی و سید محمد غروی، قم: پژوهشگاه حوزه و  و دانشگاه و تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) از بین ۱۵۸ اثر راه یافته به مرحله اول داوری توانستند جواز  ورود به مرحله نیمه نهایی سی و پنجمین دوره جایزه جهانی کتاب سال را  کسب  کنند.

کد مطلب 4205867
سارا فرجی

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