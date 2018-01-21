نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی»جایزه کتاب سال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه «فلسفه و روانشناسی» از مجموع ۲۳۸ اثر راه یافته به مرحله اول داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال ، ۱۲ اثر به عنوان نامزدهای این دوره معرفی شدند.

در بخش «فلسفه غرب» از مجموع ۵۶ اثر راه یافته به مرحله اول داوری، ۵ کتاب «تاریخ خرد ایونی، تالیف شروین وکیلی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، »نوشتار و تفاوت»، تالیف ژاک دریدا، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، «تاریخ فلسفه غرب ۶: عصر ایدئالیسم آلمانی»، تالیف رابرت سی.سالمن، کتلین ام. هیگینز، تهران: حکمت «اعتبار در تفسیر»، تالیف اریک دونالد هرش، ترجمه محمد حسن مختاری ، تهران: حکمت و »بی دولتی، دولت، آرمان شهر» تالیف رابرت نوزیک، ترجمه محسن رنجبر، تهران: نشر مرکز» به عنوان نامزدهای این دوره جایزه کتاب سال شناخته شدند.

کتاب «نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی» تالیف مهدی عباس زاده، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، و اندیشه اسلامی تنها اثر راه یافته به مرحله دوم داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال در بخش «فلسفه اسلامی» است.

همچنین در بخش «منطق» از بین ۷ اثر راه یافته به مرحله دوم داوری، ۳ کتاب «نطق تطبیقی ، تالیف اسدالله فلاحی ، تهران: سمت»، «گویایی ارستو، تالیف پاول پارسی، ترجمه بزرگمهر لقمان، تهران: شورآفرین» و «شرح منطق اشارات (نهج اول تا دهم)، تالیف مهدی عظیمی، قم: حکمت اسلامی» به دور نیمه نهایی این دوره از جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

در بخش «روانشناسی» کتاب های «اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی ( مفاهیم، فرآیند و فنون) تالیف سید محمد غروی، مسعود جان بزرگی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، «مشاوره و توانبخشی خانواده: مداخلات توانبخشی در بستر خانواده، تالیف سمیه کاظمیان ، تهران: دانژه)، « نظریه های نوین روان درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت های فرهنگی)، تالیف مسعود جان بزرگی و سید محمد غروی، قم: پژوهشگاه حوزه و و دانشگاه و تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) از بین ۱۵۸ اثر راه یافته به مرحله اول داوری توانستند جواز ورود به مرحله نیمه نهایی سی و پنجمین دوره جایزه جهانی کتاب سال را کسب کنند.