آرام حلیم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تصفیه‌خانه بیله سوار با هدف جمع‌آوری آب‌های سطحی و تصفیه پساب در سال ۸۳ کلنگ زنی شد.

وی افزود: این پروژه به مدت ۱۰ سال متوقف بود که در نهایت در سال ۹۳ مجدداً فعال شد و تا به امروز ۱۴ میلیارد تومان برای تکمیل آن هزینه شده است.

فرماندار بیله سوار متذکر شد: نبود تصفیه‌خانه موجب شده بود آب‌های سطحی و پساب وارد رودخانه بالهارود شده و اعتراضات کارشناسان محیط‌زیست را به دنبال داشته باشد.

به گفته حلیم ورود پساب حتی منجر به تهدید محیط‌زیست رودخانه و مرگ ماهیان می‌شد که خوشبختانه با اجرای این تصفیه‌خانه مشکلات ذکر شده رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه این تصفیه‌خانه در دهه فجر امسال با حضور استاندار اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد، اضافه کرد: خوشبختانه با آغاز به کار آن بسیاری از مشکلات محیط‌زیستی مرتفع خواهد شد.

فرماندار بیله سوار تأکید کرد: بعد از تصفیه پساب، آب خروجی تصفیه‌خانه قابل شرب نبوده اما می‌تواند برای مصرف صنعت و فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد.