  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

مسعود بارزانی: جنگ در عفرین متوقف شود

مسعود بارزانی: جنگ در عفرین متوقف شود

رهبر حزب دموکرات کردستان عراق ضمن ابراز نگرانی شدید از تحولات عفرین، بر لزوم توقف جنگ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت العراق، مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق از تحولات نظامی جاری در عفرین در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد و از ترکیه خواست که جنگ را متوقف کند.

بارزانی بیان کرد: از حمله و گلوله باران ارتش ترکیه و برخی طرفها در عفرین و قربانی شدن غیرنظامیان این شهر بسیار نگران هستیم. امیدواریم که این حمله در اسرع وقت متوقف شود تا جان ساکنان حفظ شود و گرنه ادامه و گسترش این عملیات فجایع و نتایج بدی به دنبال خواهد داشت.

وی اعلام کرد: بر اساس همه تجربه های منطقه؛ جنگ و خشونت بحران را عمیق تر  و مشکلات را بیشتر می کند. بهترین راه برای حل بحران ها و مشکلات در منطقه صلح است.

کد مطلب 4207252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها