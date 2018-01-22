مسعود بارزانی: جنگ در عفرین متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت العراق، مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق از تحولات نظامی جاری در عفرین در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد و از ترکیه خواست که جنگ را متوقف کند.

بارزانی بیان کرد: از حمله و گلوله باران ارتش ترکیه و برخی طرفها در عفرین و قربانی شدن غیرنظامیان این شهر بسیار نگران هستیم. امیدواریم که این حمله در اسرع وقت متوقف شود تا جان ساکنان حفظ شود و گرنه ادامه و گسترش این عملیات فجایع و نتایج بدی به دنبال خواهد داشت.

وی اعلام کرد: بر اساس همه تجربه های منطقه؛ جنگ و خشونت بحران را عمیق تر و مشکلات را بیشتر می کند. بهترین راه برای حل بحران ها و مشکلات در منطقه صلح است.