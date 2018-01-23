به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم که شامگاه دوشنبه به ریاست عبدالله جلالی و با حضور سیدمرتضی سقائیاننژاد شهردار در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، با اشاره به تقدیم بودجه سال ۹۷ شهرداری به صحن علنی شورای شهر اظهار کرد: از ارائه به موقع بودجه توسط شهرداری تقدیر میکنم و امیدوارم اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز در زمان مقتضی و بر اساس برنامه، بودجه را با اولویت قراردادن مناطق محروم بررسی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم و حاشیهای شهر قم گفت: تعیین اولویتهای مردم در شهر بر عهده نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر است و توجه به مناطق محروم نیز باید از اولویت اعضا باشد چرا که به رغم تبلیغات دشمن در این مناطق، در فتنه و شلوغیهای اخیر هیچگونه تجمعی توسط این افراد صورت نگرفت بنابراین توجه و رسیدگی به مناطق محروم موجب تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سه هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مباحث بسیار زیادی مطرح شده که فضای جامعه در این کمیسیون ملتهب در نظر گرفتهشده بود و برای کنترل و هدایت این التهاب درونی جامعه نیز تصمیمهای بسیار عقلانی و بزرگی گرفته شد.
وی در ادامه به جزئیات بودجه سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث مهم و مدنظر در بودجه سال ۹۷، جلوگیری از افزایش بودجه حقوقها و مزایایی نجومی درکشور است و در مجلس تصمیماتی در این خصوص گرفته شده است، البته در برخی موارد مورد اهانت نیز قرار گرفتیم و پیامکهای توهین آمیز و همراه با تهدید برای بنده ارسال شد اما با توجه به شرایط کشور و به منظور ارتقا کشور و کمک به قشر کمدرآمد این کار باید انجام میشد.
امیرآبادی فراهانی گفت: حوادث اخیر در کشور نشان داد، مناطقی که دولت از سالهای گذشته به آنها توجه داشت و شرایط وضعیت معیشتی و اشتغال را در آنها بهبود داده بود شاهد هیچگونه مشکل یا تجمع اعتراضی نبود.
بازگشت زمینهای دولتی به دولت از اقدامات مهم کمیسیون تلفیق بود
وی افزود: بازگشت برخی از زمینهای دولتی به دولت نیز بعد از گذشت نزدیک به سه دهه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است و این یکی از مهمترین اقدامات کمیسیون تلفیق بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قم نیز زمینهایی وجود دارد که باید به دولت برگردد، تصریح کرد: برخی نهادها و اشخاص سالهای گذشته زمینهایی را دریافت کردند تا مراکز را توسعه دهند اما متأسفانه تاکنون هیچکاری صورت نگرفته است و باید این زمینها به دولت بازگردد.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش عوارض خروج از کشور عنوان کرد: در این زمینه تلاشهای زیادی صورت گرفته است و جلسات زیادی برگزار شد و در نهایت مقرر شد که عوارض خروج از کشور تنها در ۴۰ روز اربعین حسینی(ع) رایگان باشد و در مابقی ایام سال عوارض خروج از مردم اخذ خواهد شد.
برخی افراد پاداشهای ۸۰۰ میلیونی برای پایان خدمت دریافت میکردند
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه در گذشته برخیها پاداشهای ۸۰۰ میلیونی برای پایان خدمت میگرفتند، اظهار کرد: پاداش پایان خدمت نیز مسئله دیگری است که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت، پاداش پایان خدمت ۳۰ سال، ۷ برابر حقوق تعیین شد، البته این مبلغ همچنان زیاد است اما نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
وی گفت: عدم افزایش تعرفهها نیز در بودجه سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تا تعرفهها در سال آینده ثابت باشد لذا هیچگونه تعرفهای در سال ۹۷ افزایش پیدا نخواهد کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید شرایط اقتصادی در کشور بهبود پیدا کند، افزود: حمایت از ازدواج جوانان از دیگر مسائل مدنظر کمیسیون تلفیق بود و در همین راستا تصمیم گرفته شد تا وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان و نرخ بازپرداخت نیز به ۶۰ ماه افزایش پیدا کند.
وی به برخی حواشی ایجاد شده در خصوص جدول ۱۷ بودجه سال ۹۷ دولت اشاره کرد و اظهار کرد: برخی موارد بودجههای اختصاص یافته در جدول ۱۷ در موارد غیر صرف میشد و همچنین برخی تبلیغات سوء در این خصوص انجام شد اما این بزرگترین خدمت به حوزه، فرهنگ و دین بود که این جدول حذف شد و این بودجه به ایثارگران و معلولان کشور اختصاص یافت.
امیرآبادی فراهانی عنوان کرد: در بودجه ۱۳۹۷ پیشبینی شده است تا ۸۸ درصد ارزش افزوده به کلاششهرها و ۱۲ درصد به روستاها تعلق گیرد، همچنین ۱ میلیارد دلار نیز برای احیای بافتهای فرسوده با سود و بهره ۴ درصد در سال ۹۷ برای شهر قم در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ۸ هزار میلیارد تومان شهرداریها در سال ۹۷ حق فروش اوراق مشارکت خواهند داشت، تصریح کرد: در مواردی که شهرداری به دولت طلبکار و به بانک بدهکار باشد امکان تهاتر وجود خواهد داشت، همچنین ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کلانشهرها در بودجه سال ۹۷ حذف شده است و این مبلع از این پس مستقیماً در اختیار کلانشهرها قرار میگیرد.
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