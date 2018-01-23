دولت از محل نوسان نرخ ارز کسری بودجه خود را پوشش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه بررسی عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: باید از محل بهره وری رشد اقتصادی در سال ۹۷ محقق شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس اظهارداشت: اگر بودجه جاری کشور به درآمدهای مالیاتی متصل شود، آن وقت وظیفه مسئولان این است که موانع را از پیش پای شرکت ها و سرمایه گذاران بردارند تا سود شرکت ها افزایش یابد. این موضوع بر فضای کسب و کار نیز تاثیر گذار است.

وی تاکید کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش بار کشور بر دوش تولید است.

وی با اشاره به افزایش بی سابقه نقدینگی در کشور گفت: سودی که بانکها از این نقدینگی دریافت می کنند بیش از ۱۵۰ درصد است. اما بانکها نقشی در اداره کشور ندارند و مالیات نمی پردازند.

این اقتصاد دان مجلس با اشاره به تفاوت نرخ مصوب دلار و نرخ فروش دلار در بازار گفت: نرخ محاسباتی دلار در بودجه ۹۶ میزان ۳ هزار و ۳۰۰ تومان دیده شده بود اما امروز دلار بالای ۳۸۰۰ تومان به فروش می رسد. این تفاوت نرخ کسری بودجه دولت را پوشش می دهد. دولت نباید اجازه داشته باشد از محل این تفاوت نرخ کسری بودجه خود را پوشش دهد.

وی ادامه داد: دولت در سال ۹۶، ده هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز درآمد کسب کرده است که از این محل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی را جبران کرده است.

در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید محل هزینه این مابه التفاوت در بودجه مشخص شود.

قوامی در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به عدم شفافیت در منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها انتقاد کرد.

لاریجانی در پاسخ به این انتقاد گفت: این بحث را آقای حاجی بابایی نیز مطرح کرده است، باید در سال ۹۷ منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: طبق قانون هدفمندی باید ۲۰ درصد از درآمدهای هدفمندی به بودجه کشور اختصاص می یافت اما امروز بیش از ۲۵ درصد بودجه عمومی برای پرداخت نقدی یارانه ها اختصاص می یابد که این امر موجب کسری بودجه و افزایش انتشار اوراق مشارکت می شود.

قوامی اظهارداشت: سال ۸۹ تا ۹۵ شرکت های پالایش و پخش و شرکت گاز ۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی را به خزانه واریز نکردند.

وی با اشاره به سود اوراق مشارکت گفت: در سال ۹۶ سود اوراق مشارکت ۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۷ میزان ۷ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس دولت بعد باید هرچه از محل مالیات درآمد دارد، به سود اوراق مشارکت اختصاص دهد.

قوامی با تاکید بر اینکه اثری از رشد اقتصادی در بودجه وجود ندارد، گفت: از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۶ میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخته ایم.

وی با انتقاد از افزایش واردات گفت: تراز تجاری ما منفی شده است که این امر فشاری بر بازار ارز است. یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار امروز قرارداد خارجی بسته شده است که در ۹ مورد از قراردادها امکان بومی سازی وجود داشته است.