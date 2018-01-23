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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

امیر محمود موسوی خبرداد:

پشتیبانی هوایی و زمینی مناسب از عملیات نیروی دریایی ارتش

پشتیبانی هوایی و زمینی مناسب از عملیات نیروی دریایی ارتش

سخنگوی رزمایش مشترک محمد رسول الله(ص) گفت: پشتیبانی مناسب و به موقع نیروهای زمینی و هوایی از عملیات نیروی دریایی ارتش در مرحله اول رزمایش بخوبی به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیدمحمود موسوی سخنگوی رزمایش مشترک محمد رسول الله (ص) ارتش اظهار داشت: پشتیبانی مناسب و به موقع نیروهای زمینی و هوایی از عملیات نیروی دریایی ارتش در مرحله اول رزمایش در روز دوشنبه به خوبی اجرا شد.

وی افزود: اقدامات موثر تیپ‌های متحرک هجومی نیروی زمینی و توپخانه‌های متحرک و راکت اندازهای دقیق زن این نیرو با آتش پرحجم انواع سلاح‌های تجمعی و انفرادی و همچنین اجرای ماموریت‌های متعدد و موفق تیزپروازان نیروی هوایی از چندین پایگاه این نیرو و نیز همراهی رادارها و سامانه‌های موشکی قرارگاه پدافند هوایی در اجرای مرحله نخست رزمایش مشترک محمد رسول الله (ص) بسیار تاثیرگذار و کارآمد بود.

سخنگوی رزمایش گفت: در این مرحله، تکاوران نیروی دریایی به رغم وجود عوارض و موانع متنوع طبیعی با تسلط بر راهبردهای رزمی و رصد اطلاعاتی و عملیاتی یگان‌های نفوذکننده مانع هرگونه فعالیت عملیاتی و تجسس اطلاعاتی دشمن شده و با پشتیبانی یگان‌های پدافند ساحلی که نسبت به اجرای آتش سبک و سنگین توپخانه‌ای بر روی اهداف از پیش تعیین شده اقدام کردند؛ در مدت زمان بسیار اندک توانستند پیشروی یگان‌های مهاجم را مهار و نفرات و ستون‌های تجمعی دشمن را منهدم کنند.

وی تصریح کرد: اجرای سلسله عملیات رزمی از جمله انهدام واحدهای شناور دشمن از سوی قایق‌های آذرخش و شهاب مجهز به راکت‌انداز، اجرای عملیات مین‌ریزی غیرکلاسیک از سوی قایق‌های هجومی رعد، اجرای عملیات دفاع ساحلی توسط توپخانه ساحلی و عملیات تخریب ساحلی انجام شد.

معاون عملیات ارتش اظهار داشت: عملیات تاخت، عملیات سقوط آزاد، ایجاد تله‌های انفجاری، عملیات هلی برن و تبادل عمودی یگان‌های تکاور نیز از جمله اقدامات تاکتیکی تیپ‌های تفنگدار و تکاور نیروی دریایی ارتش بود که با موفقیت انجام شد.

دریادار دوم موسوی گفت: در کنار نیروهای جوان که عملیات رزمی را با چابکی و چالاکی انجام می‌دادند حضور اساتید و فرماندهان پیشکسوت نیروی دریایی راهبردی از نکات قابل توجه این مرحله از رزمایش بود که ضمن هدایت، ارائه مشاوره و راهنمایی‌های تاکتیکی لازم به نیروهای جوان، در ترسیم فضای منطقه رزمایش به فضایی شبیه به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و تأکید بر نقاط ضعف و قدرت راهبردهای رزمی در سواحل دریایی نقش حائز اهمیتی ایفا کردند.

معاون عملیات ارتش ابراز داشت: در راستای اجرای عملیات مردم‌یاری، تیم‌های آمادی و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش در منطقه حضور یافته و با توزیع مواد غذایی و بسته‌های حمایتی بخشی از نیازهای اولیه و ضروری مردم در سواحل مکران را تامین کردند. همچنین تیم‌های سیار بهداشت، درمان و پزشکی هم در این سواحل با برپایی بیمارستان‌های صحرایی، بهره‌گیری از سامانه‌های تله مدیسن و برقراری ارتباط با مراکز درمانی و پیش‌بینی بیمارستان‌های سیار نیازهای پزشکی و درمانی مردم را مرتفع کردند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اجرای رزمایش انجام تمرین‌ها و عملیات مشترک بین نیروهای سه گانه و قرارگاه پدافند هوایی ارتش است، اضافه کرد: ایجاد هم افزایی و هم پوشانی بین نیروهای عمل کننده در ارتقاء توان بازدارندگی و مقابله با تهدیدات بسیار حائز اهمیت است و به همین منظور ایجاد هماهنگی لازم بین نیروها و تجهیزات که از تنوع بالایی در نوع، تکنیک و تاکتیک بکارگیری برخوردار هستند، ضرورت دارد آموزش‌های تئوری بصورت عملی به مرحله اجرا درآید.

کد مطلب 4207832
هادی رضایی

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