پشتیبانی هوایی و زمینی مناسب از عملیات نیروی دریایی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیدمحمود موسوی سخنگوی رزمایش مشترک محمد رسول الله (ص) ارتش اظهار داشت: پشتیبانی مناسب و به موقع نیروهای زمینی و هوایی از عملیات نیروی دریایی ارتش در مرحله اول رزمایش در روز دوشنبه به خوبی اجرا شد.
وی افزود: اقدامات موثر تیپهای متحرک هجومی نیروی زمینی و توپخانههای متحرک و راکت اندازهای دقیق زن این نیرو با آتش پرحجم انواع سلاحهای تجمعی و انفرادی و همچنین اجرای ماموریتهای متعدد و موفق تیزپروازان نیروی هوایی از چندین پایگاه این نیرو و نیز همراهی رادارها و سامانههای موشکی قرارگاه پدافند هوایی در اجرای مرحله نخست رزمایش مشترک محمد رسول الله (ص) بسیار تاثیرگذار و کارآمد بود.
سخنگوی رزمایش گفت: در این مرحله، تکاوران نیروی دریایی به رغم وجود عوارض و موانع متنوع طبیعی با تسلط بر راهبردهای رزمی و رصد اطلاعاتی و عملیاتی یگانهای نفوذکننده مانع هرگونه فعالیت عملیاتی و تجسس اطلاعاتی دشمن شده و با پشتیبانی یگانهای پدافند ساحلی که نسبت به اجرای آتش سبک و سنگین توپخانهای بر روی اهداف از پیش تعیین شده اقدام کردند؛ در مدت زمان بسیار اندک توانستند پیشروی یگانهای مهاجم را مهار و نفرات و ستونهای تجمعی دشمن را منهدم کنند.
وی تصریح کرد: اجرای سلسله عملیات رزمی از جمله انهدام واحدهای شناور دشمن از سوی قایقهای آذرخش و شهاب مجهز به راکتانداز، اجرای عملیات مینریزی غیرکلاسیک از سوی قایقهای هجومی رعد، اجرای عملیات دفاع ساحلی توسط توپخانه ساحلی و عملیات تخریب ساحلی انجام شد.
معاون عملیات ارتش اظهار داشت: عملیات تاخت، عملیات سقوط آزاد، ایجاد تلههای انفجاری، عملیات هلی برن و تبادل عمودی یگانهای تکاور نیز از جمله اقدامات تاکتیکی تیپهای تفنگدار و تکاور نیروی دریایی ارتش بود که با موفقیت انجام شد.
دریادار دوم موسوی گفت: در کنار نیروهای جوان که عملیات رزمی را با چابکی و چالاکی انجام میدادند حضور اساتید و فرماندهان پیشکسوت نیروی دریایی راهبردی از نکات قابل توجه این مرحله از رزمایش بود که ضمن هدایت، ارائه مشاوره و راهنماییهای تاکتیکی لازم به نیروهای جوان، در ترسیم فضای منطقه رزمایش به فضایی شبیه به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و تأکید بر نقاط ضعف و قدرت راهبردهای رزمی در سواحل دریایی نقش حائز اهمیتی ایفا کردند.
معاون عملیات ارتش ابراز داشت: در راستای اجرای عملیات مردمیاری، تیمهای آمادی و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش در منطقه حضور یافته و با توزیع مواد غذایی و بستههای حمایتی بخشی از نیازهای اولیه و ضروری مردم در سواحل مکران را تامین کردند. همچنین تیمهای سیار بهداشت، درمان و پزشکی هم در این سواحل با برپایی بیمارستانهای صحرایی، بهرهگیری از سامانههای تله مدیسن و برقراری ارتباط با مراکز درمانی و پیشبینی بیمارستانهای سیار نیازهای پزشکی و درمانی مردم را مرتفع کردند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف اجرای رزمایش انجام تمرینها و عملیات مشترک بین نیروهای سه گانه و قرارگاه پدافند هوایی ارتش است، اضافه کرد: ایجاد هم افزایی و هم پوشانی بین نیروهای عمل کننده در ارتقاء توان بازدارندگی و مقابله با تهدیدات بسیار حائز اهمیت است و به همین منظور ایجاد هماهنگی لازم بین نیروها و تجهیزات که از تنوع بالایی در نوع، تکنیک و تاکتیک بکارگیری برخوردار هستند، ضرورت دارد آموزشهای تئوری بصورت عملی به مرحله اجرا درآید.
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