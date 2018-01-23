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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۲

گیلانی در صحن مجلس مطرح کرد:

کلانتری ادعای واهی کرده که آب خوزستان بیشتر از حد نیاز است

کلانتری ادعای واهی کرده که آب خوزستان بیشتر از حد نیاز است

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس گفت: رئیس سازمان محیط زیست ادعای واهی کرده بود که آب خوزستان بیشتر از حدنیاز است؛ حالاببیند که ریزگردها امان مردم را بریده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب گیلانی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به سفر روز گذشته عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به خوزستان، خطاب به کلانتری اظهار داشت: قبلا ادعای واهی کرده بودید که آب خوزستان بیشتر از حد نیاز  است.

وی ادامه داد: حالا که در خوزستان قدم می زنید، ببینید که ریزگردها امان مردم را بریده، بهداشت را در هم کوبیده، زندگی را سخت تر و گران تر کرده و بیماری های صعب العلاج را افزایش داده است.

گیلانی با تاکید بر لزوم سرعت عمل بیشتر برای حل این بحران و توجه ویژه به معضل ریزگردها در بودجه ۹۷ گفت: منشاء اصلی ریزگردها در داخل استان خوزستان است؛ منشاء این بلای خانمانسوز انتقال آب از سرشاخه های کارون و دز برای تامین آب دیگر تالاب هاست.

وی خواستار جلوگیری از انتقال آب خوزستان از سرشاخه های دز و کارون شد و تصریح کرد: همین حالا هم فریاد مردم نسبت به این بحران بلند است.

کد مطلب 4207909

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    نظرات

    • رضا IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      کاملا درست می گوید. مردم خوزستان حبس خانگی شده اند. مگر ما ایرانی نیستم؟ فقط نفت و گاز ما ایرانی است؟
    • حسین خالدی IR ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      ازنماینده های خوزستان انتظارداریم برای احقاق حق خوزستان بجنگن.باچه زبونی بایدمردم خوزستان بگن که دارن میمیرن.اگه تلف شدن مردم خوزستان براتون مهم نیست تقاضامیشودنسبت به استخراج نفت وگازش هم بیخیال بشید

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