کلانتری ادعای واهی کرده که آب خوزستان بیشتر از حد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب گیلانی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به سفر روز گذشته عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به خوزستان، خطاب به کلانتری اظهار داشت: قبلا ادعای واهی کرده بودید که آب خوزستان بیشتر از حد نیاز است.

وی ادامه داد: حالا که در خوزستان قدم می زنید، ببینید که ریزگردها امان مردم را بریده، بهداشت را در هم کوبیده، زندگی را سخت تر و گران تر کرده و بیماری های صعب العلاج را افزایش داده است.

گیلانی با تاکید بر لزوم سرعت عمل بیشتر برای حل این بحران و توجه ویژه به معضل ریزگردها در بودجه ۹۷ گفت: منشاء اصلی ریزگردها در داخل استان خوزستان است؛ منشاء این بلای خانمانسوز انتقال آب از سرشاخه های کارون و دز برای تامین آب دیگر تالاب هاست.

وی خواستار جلوگیری از انتقال آب خوزستان از سرشاخه های دز و کارون شد و تصریح کرد: همین حالا هم فریاد مردم نسبت به این بحران بلند است.