دستور آموزش و پرورش همدان درباره ممنوعیت بازدید از گلزارهای شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی اظهار داشت: در خبرهای غیررسمی شنیده ایم که اداره کل آموزش و پرورش همدان بازدید دانش آموزان از گلزارهای شهدا و دیدار با جانبازان را ممنوع کرده است.

وی خواستار پیگیری این ماجرا از سوی هیات رئیسه مجلس شد و گفت: این اقدامات چه توجیهی دارد؟ نکند این کارها اجرای چراغ خاموش سند ۲۰۲۰ است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به بالا رفتن قیمت دلار اظهار داشت: قیمت دلار پر کشیده و بر همه قیمت ها تاثیرگذاشته و فقرا هم زیر آوارهای گرانی دست و پا می زنند.

سلیمی ادامه داد: ظاهرا ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز وجود دارد که معلوم نیست کجا واریز شده است. تقاضا داریم هیات رئیسه دستور بررسی این موضوع را بدهد.

نماینده مردم محلات در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: اتفاقات غیرقابل توجیهی در جشنواره تئاتر فجر رخ داده است. وزیر ارشاد فردی متدین است و باید با حساسیت بیشتری این مسائل را حل و فصل کند.