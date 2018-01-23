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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

سلیمی در صحن مجلس مطرح کرد؛

دستور آموزش و پرورش همدان درباره ممنوعیت بازدید از گلزارهای شهدا

دستور آموزش و پرورش همدان درباره ممنوعیت بازدید از گلزارهای شهدا

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از دستور اداره کل آموزش و پرورش همدان مبنی بر ممنوعیت بازدید دانش آموزان از گلزارهای شهدا خبر داد و خواستار پیگیری این مساله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی اظهار داشت: در خبرهای غیررسمی شنیده ایم که اداره کل آموزش و پرورش همدان بازدید دانش آموزان از گلزارهای شهدا و دیدار با جانبازان را ممنوع کرده است.

وی خواستار پیگیری این ماجرا از سوی هیات رئیسه مجلس شد و گفت: این اقدامات چه توجیهی دارد؟ نکند این کارها اجرای چراغ خاموش سند ۲۰۲۰ است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به بالا رفتن قیمت دلار اظهار داشت: قیمت دلار پر کشیده و بر همه قیمت ها تاثیرگذاشته و فقرا هم زیر آوارهای گرانی دست و پا می زنند.

سلیمی ادامه داد: ظاهرا ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز وجود دارد که معلوم نیست کجا واریز شده است. تقاضا داریم هیات رئیسه دستور بررسی این موضوع را بدهد.

نماینده مردم محلات در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: اتفاقات غیرقابل توجیهی در جشنواره تئاتر فجر رخ داده است. وزیر ارشاد فردی متدین است و باید با حساسیت بیشتری این مسائل را حل و فصل کند.

کد مطلب 4207923

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    نظرات

    • علی ورامینی IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
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      اظهار نظر در بارۀ هر نقطه از مملکت وظیفه نمایندگان محترم مجلس حتی نمایندگان غیربومی آن منطقه می باشد اما ظاهراً نمایندگان استان همدان خواب شان برده است که نمایندۀ محترم محلات زحمت آنها را کشیده اند
    • علی IR ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      به نظر من دانش آموزان رابه اسم اردو به آرامگاه بردن صحیح نیست.
    • پناهی IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      محلات یعنی هیچ مشکلی نداشت زیراب آموزش پرورش اونجارو میزنه
    • برادر شهید رزمنده IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
      0 0
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      نگاهی به کشورهای که از جنگ اول ودوم جهانی آسیب دیدند.ونحوه برخورد مسئولان ومردم با جانباختگان ومجروحان به جا مانده را بررسی فرمایید..ببینده چه احترامی مردم ومسئولان نسبت به ایثارگران خود دارند...

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