مشکلات ۵۲۳ واحد تولیدی استان سمنان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاووشی ظهر سه‌شنبه در نود و چهارمین جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه سیاست های دولت برای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال به منظور تحقق شعار سال است، ابراز داشت: در کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون مشکلات ۵۲۳ واحد تولیدی مورد بررسی قرارگرفته است.

وی بابیان اینکه تاکنون یک هزار و ۲۶۰ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه ستاد تسهیل رسیده است، افزود: بالغ‌بر نیمی از مصوبات ابن ستاد اجرایی شد و با توجه به اینکه عمده ترین مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بحث بانک ها مربوط می‌شود لذا ۴۵ درصد مصوبات مربوط به اخذ تسهیلات به سرانجام رسیده است.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه می‌کوشیم تا واحدهای در شرف تعطیل را مجدد احیا و به چرخه تولید بازگردانیم، ابراز داشت: یکی از مشکلات موجود سر راه تولیدکنندگان نبود تسهیلات برای پایان رساندن طرح‌ها محسوب می شود که به این منظور ۳۵۱میلیارد ریال برای تکمیل ۲۲ طرح ناتمام به واحدهای تولیدی استان پرداخت‌شده است.

چاووشی در ادامه تصریح کرد: ۵۶۴ واحد تولیدی استان سمنان طی سال جاری به ارزش سه هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید دریافت کردند که باید سایر واحدهای تولیدی نیز نسبت به تکمیل مدارک خود برای اخذ تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: کمک به احیای واحدهای در شرف تعطیلی و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام در سمنان به طور جد پیگیری می‌شود و انتظار داریم در این راه بانک ها و واحدهای تولیدی نیز همراهی و همکاری مطلوبی را داشته باشند تا شاهد تحقق شعار سال در این استان باشیم.

در این نشست ۲۸ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان سممان برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند.