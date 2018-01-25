باید به جای مقابله با خشکسالی به سمت سازگاری با کم آبی برویم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی، اظهار داشت: رعایت الگوی مصرف در این سالهای خشکسالی بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه در ۴ ماه اول سال آبی امسال، میزان بارشها تا آخر دیماه ۳۰ درصد از سال قبل کمتر بوده است، گفت: پیش بینی میشود تا پایان سال شمسی وضع به همین صورت باشد.
وزیر نیرو تصریح کرد: صرفهجویی که یک اصل همیشگی است امسال باید با شدت و دقت بیشتری انجام شود به ویژه در مورد آب.
وی با اشاره به اینکه رعایت الگوی مصرف دارای اهمیت است و این موضوع در آب شرب و در کشاورزی مهمتر و جدیتر است، گفت: در بخش کشاورزی در سالهای پر آب هم نیازمند اصلاحاتی در انتحاب الگوی کشت و محل کشت هستیم.
وزیر نیرو ادامه داد با توجه به اینکه خشکسالی دیگر در کشور حادثه غیر مترقبهای نیست، افزود: مشکل کم آبی یک پدیده مستمر برای ما خواهد بود.
وی به همکاری مردم و دستگاهها برای این امر تأکید کرد و ابراز داشت: باید در سطح دولت، دستگاههای مذکور موضوع آب را مشترک و واحد بدانند و در یک همکاری نزدیک برای این مشکل چاره جویی کنند.
اردکانیان با بیان اینکه در سطح استانها همکاریها زیرنظر استانداریها با شدت بیشتری دنبال خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه در دوران مدیریت مصرف و تقاضا هستیم ارتباط معنیدارتر با مصرف کنندگان میتواند کمک نماید.
وی با بیان اینکه باید در این دوران برای استفاده صحیحتر از آب موجود و پس آبها برنامه ریزی کنیم، اظهار کرد: یکی از عمدهترین مصارف پس آب، کشاورزی است و حدود ۲۰ میلیون هکتار اراضی در دنیا با فاضلاب آبیاری میشوند.
۲۵ درصد آب شرب به علت فرسودگی شبکه هدر میرود
وزیر نیرو با بیان اینکه شرین کردن آب شور دریاها و کم کردن هدر رفت آب در شبکههای شهری منبع دیگری است که باید به آن توجه و روی آن تمرکز کنیم، گفت: حدود ۲۵ درصد به طور متوسط در شبکههای شهری به دلیل فرسودگیها و عدم دقت بعضی دستگاههای اندازهگیری، آب به حساب نیامده وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در موضوع کشاورزی که اصلیترین بخش مصرف است نمیتوان روال سالهای پر آب را داشته باشیم، افزود: نوع کشت ما باید تحت تأثیر میزان آب موجود باشد و کشتهای مؤثرتری باید انجام شود که این نیازمند ارتقای سطح همکاری بین دستگاههای مذکور و مصرف کنندهها است.
اردکانیان با اشاره به اینکه وقتی شرایط کم آبی است بیش از پول و فناوری همکاریها میتواند مؤثر باشد، توضیح داد: در دورهای هستیم که ارتباط جمعی نقش مؤثری برای مدیریت آب خواهد داشت.
وی تصریح کرد: به جای مقابله با خشکسالی باید به سمت سازگاری با کم آبی برویم و معیشت کشاروزان را سازماندهی کنیم که اگر تغییر الگوی کشت و روشهای آبیاری جواب ندهد اولویت ما حفظ جمعیت در شهرها و روستای کم آب خواهد بود و به فکر راههای دیگر میرویم.
میتوانیم حدود یک سوم مصرف فعلی برق را کاهش دهیم
وزیر نیرو گفت: در بخش برق هم وضعیت مشابه آب است و با توجه به رشد اقتصادی مصرف برق بالایی داریم و در حالی میتوانیم حدود یک سوم مصرف فعلی را کاهش دهیم و در همین سطح از رفاه و آسایش باشیم.
وی با بیان اینکه مردم باید احساس مسؤلیت کنند و مصرف خود را مدیریت نمایند، افزود: با همه محدودیتها جای امیدواری است و کشور از ظرفیت بالای منابع انسانی و کارشناسان ورزیده برخوردار است.
اردکانیان با بیان اینکه رقم قابل ملاحظهای از برق اکنون توسط بخش خصوصی تولید میشود، گفت: با کمک دستگاههای ارتباط جمعی و مرجع و با فرهنگسازی و یادآوری نقش مردم برای صرفه جویی در مصرف آب و برق میتوان مدیریت و کنترل بهتری داشت.
