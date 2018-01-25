شهرداری ها از محل تسهیلات صندوق توسعه استفاده می کنند

علی اصغر مونسان در حاشیه بازدید از نمایشگاه گردشگری تهران با حضور در جمع خبرنگاران پیرو مصوبه دولت برای ورود شهرداری ها به حوزه مرمت بناهای تاریخی در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: این مصوبه یکی از اقدامات خوب در راستای جبران کردن نداشته هایمان بود در کشور فضاهای تاریخی زیادی وجود دارد یک میلیون سایت تاریخی داریم ولی بودجه ای برای آنها نداریم پس تصویب نامه ای از دولت گرفتیم که به شهرداری ها اجازه داد تا به کمک ما بیایند نه اینکه ما به آنها پول بدهیم.

وی ادامه داد: ما به شهرداری ها اجازه دادیم در حوزه مرمت، تملک و احیا با رعایت ضوابط سازمان میراث فرهنگی وارد شوند. اگر ما تایید کردیم شهرداری ها می توانند در حوزه مرمت اقدام کنند در بند دیگر اعلام کردیم شهرداری ها هم می توانند از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند. ما از این محل به سرمایه گذاران گردشگری وام می دهیم از این به بعد شهرداری ها هم می توانند از این طریق وام بگیرند.

مونسان در پاسخ به اینکه چرا باید شهرداری ها که خودشان منابع مالی خوبی دارند از تسهیلات این صندوق استفاده کنند درحالی که می توان این تسهیلات را به بخش خصوصی سپرد؟ تصریح کرد: چه اشکالی دارد شهرداری هم وقتی می خواهد سرمایه گذاری کرده و بنایی را بخرد از بخشی از این تسهیلات استفاده کند. ما در ۶ ماه اول ۴۰۰ میلیارد تومان منابع از صندوق توسعه ملی داشتیم ولی تا کنون ۱۳۰ میلیارد آن را بیشتر نتوانسته ایم مصرف کنیم نه اینکه پروژه نداشته باشیم بلکه سیستم بانکی ما گرفتار بروکراسی است. برای سال آینده هزار میلیارد تومان پول داریم امیدواریم بتوانیم از آن استفاده کرده و بانک ها آن را پرداخت کنند.