به گزارش خبرنگار مهر، در راستای صیانت از سلامت جامعه و مبارزه قاطع با مفاسد اجتماعی، طی یک اقدام مشترک و هماهنگ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان دیر، یکی از بزرگترین شبکه‌های تولید و عرضه مشروبات الکلی غیرقانونی در این شهرستان شناسایی و منهدم شد.

این شبکه سازمان‌یافته با تجهیز کارگاه‌های پنهانی، اقدام به تولید و بسته‌بندی مشروبات الکلی تحت برند خارجی کرده و قصد توزیع آن در سطح شهرستان و مناطق همجوار را داشت.

ماموران امنیتی پس از اشراف اطلاعاتی و شناسایی دقیق زاغه‌ها و انبارهای این شبکه، در یک عملیات ضربتی موفق شدند تمامی عوامل اصلی را دستگیر و مقادیر قابل توجهی از محصولات آماده عرضه و تجهیزات پیشرفته خط تولید را توقیف کنند.

یک منبع آگاه در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در دیر اظهار کرد: امنیت اجتماعی و سلامت روانی شهروندان خط قرمز ماست. این عملیات نشان‌دهنده هماهنگی کامل و اقتدار جامعه اطلاعاتی در برخورد با شبکه‌هایی است که قصد دارند با ترویج ناهنجاری‌ها، نظم و سلامت جامعه را مختل کنند.

پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و بازجویی‌ها برای شناسایی سایر ابعاد احتمالی فعالیت این شبکه ادامه دارد.

جامعه اطلاعاتی شهرستان دیر ضمن تقدیر از همکاری صمیمانه مردم، از شهروندان درخواست کرد هرگونه موارد مشکوک در حوزه مفاسد اجتماعی و امنیتی را به ستادهای خبری مربوطه با شمارهای ۱۱۰_۱۱۳ و ۱۱۴ گزارش دهند.