بورس بین المللی در مناطق آزاد اقتصادی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مرتضی بانک گفت: تعاملات خوبی با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته و یک تفاهم منطقی، اصولی و تخصصی درباره ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری و صنعتی بین دولت و مجلس وجود دارد البته کارگروهی نیز برای رفع برخی از نواقص درباره بخشی از مناطق آزاد اقتصادی که در لایحه دولت آمده، ایجاد شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد:باید امکانات مناسبی در مناطق آزاد اقتصادی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران با تکیه بر منابع مالی در این مناطق فعالیت کنند البته منظور از امکانات مالی تخصیص اعتبارات دولتی نیست بلکه باید شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

بانک افزود: استراتژی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور توجه به بازارهای پولی و مالی خارجی با استفاده از مکانیزم‌های مختلف است که می‌توان به استفاده از ظرفیت فاینانس یا ایجاد بورس بین‌المللی اشاره کرد.

وی ادامه داد: ایجاد بورس بین المللی در مناطق آزاد اقتصادی جزو اهداف اصلی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خانه ملت گفت: توسعه در کشور از طریق ایجاد صنعت و فعالیت‌های تولیدی و همچنین با بکارگیری صحیح منابع پولی و مالی ممکن می‌شود که بدیهی است استفاده از دو راهکار مذکور مسئله‌ای در دستیابی به هدف ایجاد نمی‌کند.

بانک افزود: شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقدماتی را فراهم کرده و هماهنگی‌هایی نیز با وزیر اقتصاد و سازمان بورس صورت گرفته تا از امکانات پولی و مالی خارجی بیشتر استفاده شود.